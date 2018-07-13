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CaudateCandle_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
CaudateCandle.mq5 (15.38 KB) 预览
CaudateCandle_HTF.mq5 (18.15 KB) 预览
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CaudateCandle 指标，输入参数中有时间帧选项

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧

若要指标运行，指标 CaudateCandle.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 CaudateCandle_HTF

图例 1. 指标 CaudateCandle_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21122

Exp_XPeriodCandle Exp_XPeriodCandle

一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。

Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus

基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。

XPeriodCandle_HTF XPeriodCandle_HTF

XPeriodCandle 指标，其输入参数中有时间帧选项。

CaudateXPeriodCandleRange_HTF CaudateXPeriodCandleRange_HTF

PCaudateXPeriodCandleRange 指标，其输入参数中有时间帧选项。