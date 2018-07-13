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CaudateCandle 指标，输入参数中有时间帧选项
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表时间帧
若要指标运行，指标 CaudateCandle.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 CaudateCandle_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21122
Exp_XPeriodCandle
一套基于 XPeriodCandle 指标信号的交易系统。Exp_CaudateXPeriodCandle_Tm_Plus
基于 CaudateXPeriodCandle 指标信号的交易系统，可以在一段固定时间段内维护您的持仓。
XPeriodCandle_HTF
XPeriodCandle 指标，其输入参数中有时间帧选项。CaudateXPeriodCandleRange_HTF
PCaudateXPeriodCandleRange 指标，其输入参数中有时间帧选项。