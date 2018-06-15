StochRSI (стохастический индекс относительной силы) разработан Тушаром Чандом совместно со С.Кроллом в 1994 году. Своей целью разработчики поставили повышение чувствительности RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

RSI Period - период расчета RSI;

- период расчета RSI; Stoch Period - период расчета Стохастика;

- период расчета Стохастика; Stoch Slowing K - период замедления линии K;

- период замедления линии K; Stoch Slowing D - период замедления линии D;

- период замедления линии D; Applied price - цена расчета;

- цена расчета; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.