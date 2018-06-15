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Индикаторы

Stoch_RSI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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StochRSI (стохастический индекс относительной силы) разработан Тушаром Чандом совместно со С.Кроллом в 1994 году. Своей целью разработчики поставили повышение чувствительности RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

  • RSI Period - период расчета RSI;
  • Stoch Period - период расчета Стохастика;
  • Stoch Slowing K - период замедления линии K;
  • Stoch Slowing D - период замедления линии D;
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

K = SMA(SKI, Stoch Slowing K)

D = SMA(K, Stoch Slowing D)

Если Min != Max:

SKI = 100.0 * (RSI - Min) / (Max - Min)

иначе:

SKI = 100.0

RSI = RSI(RSI Period, Applied price)

Max, Min - максимальное и минимальное значение RSI за период Stoch Period

TCI TCI

Индикатор TCI (Trading Channel Index).

Historical Volatility Bands - Parkinson Historical Volatility Bands - Parkinson

Индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Parkinson Historical Volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility).

RIND RIND

Индикатор "Range Indicator".

SRange_Contraction SRange_Contraction

Сигнальный индикатор дневных диапазонов.