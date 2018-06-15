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Stoch_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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StochRSI (стохастический индекс относительной силы) разработан Тушаром Чандом совместно со С.Кроллом в 1994 году. Своей целью разработчики поставили повышение чувствительности RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.
Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:
- RSI Period - период расчета RSI;
- Stoch Period - период расчета Стохастика;
- Stoch Slowing K - период замедления линии K;
- Stoch Slowing D - период замедления линии D;
- Applied price - цена расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
K = SMA(SKI, Stoch Slowing K)
D = SMA(K, Stoch Slowing D)
Если Min != Max:
иначе:
SKI = 100.0
RSI = RSI(RSI Period, Applied price)
Max, Min - максимальное и минимальное значение RSI за период Stoch Period
Индикатор TCI (Trading Channel Index).Historical Volatility Bands - Parkinson
Индикатор, сконструированный с использованием скользящей средней (в качестве срединной линии), верхней и нижней полос, рассчитываемых по индикатору Parkinson Historical Volatility (вместо обычного индикатора Historical Volatility).
Индикатор "Range Indicator".SRange_Contraction
Сигнальный индикатор дневных диапазонов.