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Индикаторы

RIND - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1654
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(8)
Опубликован:
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Индикатор диапазонов сравнивает внутридневной диапазон (High - Low) с диапазоном между днями (Close - PrevClose).

  • Когда внутридневной диапазон больше междневного диапазона, индикатор будет иметь высокие значения, что указывает на остановку/окончание текущего тренда;
  • Когда индикатор имеет низкие значения, это говорит о возможном начале новой тенденции.

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • Smoothing - период сглаживания;
  • Method - метод расчета;
  • Level 1 - уровень значений 1;
  • Level 2 - уровень значений 2;
  • Level 3 - уровень значений 3;
  • Level 4 - уровень значений 4.

Расчет:

RIND = MA(Range, Smoothing, Method)

где:

MA - скользящая средняя на данных Range с периодом Smoothing и методом расчета Method

Если Max - Min > 0:

Range = 100.0 * (Value - Min) / (Max - Min)

иначе:

Range = 100.0 * (Value - Min)

Если Close > PrevClose:

Value = TrueRange / (Close - PrevClose

иначе:

Value = TrueRange

Max, Min - Максимальное и минимальное значение Value в диапазоне Period

TrueRange = Maximum(High, PrevClose) - Minimum(Low, PrevClose)

Maximum, Minimum - максимальное и минимальное значение из двух

Stoch_RSI Stoch_RSI

Стохастический индекс относительной силы повышает чувствительность RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.

TCI TCI

Индикатор TCI (Trading Channel Index).

SRange_Contraction SRange_Contraction

Сигнальный индикатор дневных диапазонов.

PAIN PAIN

Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator).