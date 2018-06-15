Индикатор диапазонов сравнивает внутридневной диапазон (High - Low) с диапазоном между днями (Close - PrevClose).

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

Расчет:

RIND = MA(Range, Smoothing, Method)

где:

MA - скользящая средняя на данных Range с периодом Smoothing и методом расчета Method

Если Max - Min > 0:

Range = 100.0 * (Value - Min) / (Max - Min)

иначе:

Range = 100.0 * (Value - Min)

Если Close > PrevClose:

Value = TrueRange / (Close - PrevClose

иначе:

Value = TrueRange

Max, Min - Максимальное и минимальное значение Value в диапазоне Period

TrueRange = Maximum(High, PrevClose) - Minimum(Low, PrevClose)

Maximum, Minimum - максимальное и минимальное значение из двух