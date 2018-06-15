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RIND - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор диапазонов сравнивает внутридневной диапазон (High - Low) с диапазоном между днями (Close - PrevClose).
- Когда внутридневной диапазон больше междневного диапазона, индикатор будет иметь высокие значения, что указывает на остановку/окончание текущего тренда;
- Когда индикатор имеет низкие значения, это говорит о возможном начале новой тенденции.
Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- Smoothing - период сглаживания;
- Method - метод расчета;
- Level 1 - уровень значений 1;
- Level 2 - уровень значений 2;
- Level 3 - уровень значений 3;
- Level 4 - уровень значений 4.
Расчет:
где:
MA - скользящая средняя на данных Range с периодом Smoothing и методом расчета Method
Если Max - Min > 0:
иначе:
Если Close > PrevClose:
иначе:
Max, Min - Максимальное и минимальное значение Value в диапазоне Period
Maximum, Minimum - максимальное и минимальное значение из двух
Стохастический индекс относительной силы повышает чувствительность RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.TCI
Индикатор TCI (Trading Channel Index).
Сигнальный индикатор дневных диапазонов.PAIN
Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator).