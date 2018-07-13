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TCI - MetaTrader 5脚本

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TCI (交易通道指数) 振荡器显示平均每日价格与平均每日价格的平滑平均值之间的比率。

它有四个可配置的参数:

  • Period - 计算周期;
  • Average period - 计算平均平滑值的周期;
  • Coefficient - 系数 (指标价格标尺值缩放);
  • Applied price - 计算所用价格类型。

计算:

TCI = EMA(B2, Average period)

其中:

B2 = (Applied price - MA1) / (Coeff * MA2)
MA2 = EMA(B1, Period)
B1 = Abs(Applied price - MA1)
MA1 = EMA(Applied price, Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21114

TII TII

趋势强度指数指标。

TAI TAI

趋势分析指数指标。

Vortex Vortex

趋势跟踪指标 Vortex。

Vortex_Difference Vortex_Difference

指表显示 Vortex 指标线的差值。