TCI (交易通道指数) 振荡器显示平均每日价格与平均每日价格的平滑平均值之间的比率。

它有四个可配置的参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Average period - 计算平均平滑值的周期;

- 计算平均平滑值的周期; Coefficient - 系数 (指标价格标尺值缩放);

- 系数 (指标价格标尺值缩放); Applied price - 计算所用价格类型。