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TCI (交易通道指数) 振荡器显示平均每日价格与平均每日价格的平滑平均值之间的比率。
它有四个可配置的参数:
- Period - 计算周期;
- Average period - 计算平均平滑值的周期;
- Coefficient - 系数 (指标价格标尺值缩放);
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
TCI = EMA(B2, Average period)
其中:
B2 = (Applied price - MA1) / (Coeff * MA2) MA2 = EMA(B1, Period) B1 = Abs(Applied price - MA1) MA1 = EMA(Applied price, Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21114
Vortex
趋势跟踪指标 Vortex。Vortex_Difference
指表显示 Vortex 指标线的差值。