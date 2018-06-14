Индикатор-осциллятор VORTEX difference отображает в виде гистограммы разницу +VI и -VI составляющих индикатора Vortex.

Для правильной работы наличие индикатора Vortex не требуется - его индикатор рассчитывает самостоятельно.

Имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчета индикатора Vortex.

Расчет: Diff = +VI - (-VI) где: +VI = 100 * svip / satr,

-VI = 100 * svim / satr где: svip = SMA(iVIP, Period)

svim = SMA(iVIM, Period)

satr = SMA(ATR, Period)

iVIP = Abs(High - PrevLow)

iVIM = Abs(Low - PrevHigh)

Рис.1. Индикатор Vortex difference

Рис.2. Индикаторы Vortex Difference и Vortex