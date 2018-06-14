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Vortex_Difference - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор VORTEX difference отображает в виде гистограммы разницу +VI и -VI составляющих индикатора Vortex.
Для правильной работы наличие индикатора Vortex не требуется - его индикатор рассчитывает самостоятельно.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета индикатора Vortex.
Расчет:
Diff = +VI - (-VI)
где:
+VI = 100 * svip / satr,
-VI = 100 * svim / satr
-VI = 100 * svim / satr
где:
svip = SMA(iVIP, Period)
svim = SMA(iVIM, Period)
satr = SMA(ATR, Period)
iVIP = Abs(High - PrevLow)
iVIM = Abs(Low - PrevHigh)
svim = SMA(iVIM, Period)
satr = SMA(ATR, Period)
iVIP = Abs(High - PrevLow)
iVIM = Abs(Low - PrevHigh)
Рис.1. Индикатор Vortex difference
Рис.2. Индикаторы Vortex Difference и Vortex
Vortex
Трендовый индикатор Vortex.ID_Close_Rectangle
Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников.