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Индикаторы

Vortex_Difference - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1697
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор VORTEX difference отображает в виде гистограммы разницу +VI и -VI составляющих индикатора Vortex.

Для правильной работы наличие индикатора Vortex не требуется - его индикатор рассчитывает самостоятельно.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета индикатора Vortex.

Расчет:

Diff = +VI - (-VI)

где:

+VI = 100 * svip / satr,
-VI = 100 * svim / satr

где:

svip = SMA(iVIP, Period)
svim = SMA(iVIM, Period)
satr = SMA(ATR, Period)
iVIP = Abs(High - PrevLow)
iVIM = Abs(Low - PrevHigh)

Рис.1. Индикатор Vortex difference

Рис.1. Индикатор Vortex difference

Рис.2. Индикаторы Vortex Difference и Vortex

Рис.2. Индикаторы Vortex Difference и Vortex

Vortex Vortex

Трендовый индикатор Vortex.

ID_Close_Rectangle ID_Close_Rectangle

Утилита для закрытия (сокращения правой стороны длины) прямоугольников.

TII TII

Индикатор Trend Intensity Index.

TAI TAI

Индикатор Trend Analysis Index.