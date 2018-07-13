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指标

TII - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1429
等级:
(9)
已发布:
TII.mq5 (13.14 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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M.H. 在其文章中描述了 TII (趋势强度指数) 指标。 Pee，于 2002 年 6 月在 "股票和商品" 杂志上发表。

它有六个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • MA Period - 均线计算周期;
  • MA Method - 均线计算方法;
  • Applied price - 计算的价格类型;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

计算:

TII = 100 * (POS) / (POS +NEG)

其中:

POS = SMA(UP, Period)
NEG = SMA(DN, Period)
UP = Price - MA
DN = MA - Price
MA = MA(MA Period, MA Method, Applied price)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21113

TAI TAI

趋势分析指数指标。

Stoch_RSI Stoch_RSI

相对强度指数随机振荡器提高了 RSI (相对强度指数) 的灵敏度，其缺点是边界线之间的波动以及没有开仓信号。

TCI TCI

TCI (交易通道指数) 指标。

Vortex Vortex

趋势跟踪指标 Vortex。