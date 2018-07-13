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M.H. 在其文章中描述了 TII (趋势强度指数) 指标。 Pee，于 2002 年 6 月在 "股票和商品" 杂志上发表。
它有六个输入参数:
- Period - 计算周期;
- MA Period - 均线计算周期;
- MA Method - 均线计算方法;
- Applied price - 计算的价格类型;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
计算:
TII = 100 * (POS) / (POS +NEG)
其中:
POS = SMA(UP, Period) NEG = SMA(DN, Period) UP = Price - MA DN = MA - Price
MA = MA(MA Period, MA Method, Applied price)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21113