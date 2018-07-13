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TAI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1410
等级:
(9)
已发布:
TAI.mq5 (9.36 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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TAI (趋势分析指数) 是 Adam White 在 1992 年 8 月的 "股票与商品" 杂志中所描述的简单趋势指标。

该指标有四个配置参数:

  • MA Period - 均线计算周期;
  • MA Method - 均线计算方法;
  • TAI Period - 趋势指数计算周期;
  • Applied price - 计算所用价格类型。

计算:

TAI = (MA_Max - MA_Min) / Price*Point

其中:

  • MA_Max, MA_Min - TAI 区间的最高和最低 MA 值
  • MA = MA(Applied price, MA Method) - 按照 MA Period 和 MA Method 计算的移动平均值。
  • Price = SMA(1, Applied price) - 按照 Applied price 计算的简单移动平均线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21112

Stoch_RSI Stoch_RSI

相对强度指数随机振荡器提高了 RSI (相对强度指数) 的灵敏度，其缺点是边界线之间的波动以及没有开仓信号。

RIND RIND

"范围指标" 指标。

TII TII

趋势强度指数指标。

TCI TCI

TCI (交易通道指数) 指标。