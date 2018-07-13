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TAI (趋势分析指数) 是 Adam White 在 1992 年 8 月的 "股票与商品" 杂志中所描述的简单趋势指标。
该指标有四个配置参数:
- MA Period - 均线计算周期;
- MA Method - 均线计算方法;
- TAI Period - 趋势指数计算周期;
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
TAI = (MA_Max - MA_Min) / Price*Point
其中:
- MA_Max, MA_Min - TAI 区间的最高和最低 MA 值
- MA = MA(Applied price, MA Method) - 按照 MA Period 和 MA Method 计算的移动平均值。
- Price = SMA(1, Applied price) - 按照 Applied price 计算的简单移动平均线
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21112