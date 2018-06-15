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Индикаторы

SRange_Contraction - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2007
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор дневных диапазонов. Основан на индикаторе Range Contraction.

Отображает в отдельном окне соотношение диапазонов сегодняшнего и вчерашнего дней. Отмечает сигнальными указателями места узкого диапазона (меньше заданного значения).

"Если вчерашний диапазон был меньше, чем в предыдущий день, то сегодня это может быть взрывным движением." (Тоби Крабел)

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Threshold - порог "вчерашнего" диапазона;
  • Show Small Range - показывать сигналы узкого диапазона (Yes/No);
  • Calculation period mode - режим расчетного периода
    • Current - расчет по текущему бару;
    • Previous - расчет по прошлому бару.

Расчет:

RC = 100.0 * (High[Period] - Low[Period]) / (High[Period+1] - Low[Period+1])

если RC < Threshold:

Breakout = RC

RIND RIND

Индикатор "Range Indicator".

Stoch_RSI Stoch_RSI

Стохастический индекс относительной силы повышает чувствительность RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.

PAIN PAIN

Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator).

IMI IMI

Индикатор Intraday Momentum Index.