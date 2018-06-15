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SRange_Contraction - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2007
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Сигнальный индикатор дневных диапазонов. Основан на индикаторе Range Contraction.
Отображает в отдельном окне соотношение диапазонов сегодняшнего и вчерашнего дней. Отмечает сигнальными указателями места узкого диапазона (меньше заданного значения).
"Если вчерашний диапазон был меньше, чем в предыдущий день, то сегодня это может быть взрывным движением." (Тоби Крабел)
Имеет три настраиваемых параметра:
- Threshold - порог "вчерашнего" диапазона;
- Show Small Range - показывать сигналы узкого диапазона (Yes/No);
- Calculation period mode - режим расчетного периода
- Current - расчет по текущему бару;
- Previous - расчет по прошлому бару.
Расчет:
RC = 100.0 * (High[Period] - Low[Period]) / (High[Period+1] - Low[Period+1])
если RC < Threshold:
Breakout = RC
RIND
Индикатор "Range Indicator".Stoch_RSI
Стохастический индекс относительной силы повышает чувствительность RSI (индекса относительной силы), недостатком которого является колебание между пограничными линиями и отсутствие сигналов открытия позиции.