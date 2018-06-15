Сигнальный индикатор дневных диапазонов. Основан на индикаторе Range Contraction.

Отображает в отдельном окне соотношение диапазонов сегодняшнего и вчерашнего дней. Отмечает сигнальными указателями места узкого диапазона (меньше заданного значения).

"Если вчерашний диапазон был меньше, чем в предыдущий день, то сегодня это может быть взрывным движением." (Тоби Крабел)

Имеет три настраиваемых параметра:

Threshold - порог "вчерашнего" диапазона;

- порог "вчерашнего" диапазона; Show Small Range - показывать сигналы узкого диапазона (Yes/No);

- показывать сигналы узкого диапазона (Yes/No); Calculation period mode - режим расчетного периода Current - расчет по текущему бару; Previous - расчет по прошлому бару.

- режим расчетного периода