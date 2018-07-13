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StochRSI (相对强度指数随机振荡器) 是由 Tushar Chande 和 Stanley Kroll 于 1994 发表的。 开发人员目标在于提高 RSI (相对强度指数) 的灵敏度，其缺点是边界线之间的波动以及没有开仓信号。
该指标有七个配置参数:
- RSI Period - RSI 计算周期;
- Stoch Period - Stochastic 计算周期;
- Stoch Slowing K - %K 线减速周期;
- Stoch Slowing D - %K 线减速周期;
- Applied price - 计算的价格类型;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
计算:
K = SMA(SKI, Stoch Slowing K)
D = SMA(K, Stoch Slowing D)
如果 Min != Max:
SKI = 100.0 * (RSI - Min) / (Max - Min)
否则:
SKI = 100.0
RSI = RSI(RSI Period, Applied price)
Max, Min - Stoch 周期内 RSI 的最高值和最低值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21111
RIND
"范围指标" 指标。SRange_Contraction
一款日线级范围的信号指标。