StochRSI (相对强度指数随机振荡器) 是由 Tushar Chande 和 Stanley Kroll 于 1994 发表的。 开发人员目标在于提高 RSI (相对强度指数) 的灵敏度，其缺点是边界线之间的波动以及没有开仓信号。

该指标有七个配置参数:

RSI Period - RSI 计算周期;

- RSI 计算周期; Stoch Period - Stochastic 计算周期;

- Stochastic 计算周期; Stoch Slowing K - %K 线减速周期;

- %K 线减速周期; Stoch Slowing D - %K 线减速周期;

- %K 线减速周期; Applied price - 计算的价格类型;

- 计算的价格类型; Overbought - 超买等级;

- 超买等级; Oversold - 超卖等级。