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Stoch_RSI - MetaTrader 5脚本

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Stoch_RSI.mq5 (11.72 KB) 预览
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StochRSI (相对强度指数随机振荡器) 是由 Tushar Chande 和 Stanley Kroll 于 1994 发表的。 开发人员目标在于提高 RSI (相对强度指数) 的灵敏度，其缺点是边界线之间的波动以及没有开仓信号。

该指标有七个配置参数:

  • RSI Period - RSI 计算周期;
  • Stoch Period - Stochastic 计算周期;
  • Stoch Slowing K - %K 线减速周期;
  • Stoch Slowing D - %K 线减速周期;
  • Applied price - 计算的价格类型;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

计算:

K = SMA(SKI, Stoch Slowing K)


D = SMA(K, Stoch Slowing D)

如果 Min != Max:

SKI = 100.0 * (RSI - Min) / (Max - Min)

否则:

SKI = 100.0


RSI = RSI(RSI Period, Applied price)

Max, Min - Stoch 周期内 RSI 的最高值和最低值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21111

RIND RIND

"范围指标" 指标。

SRange_Contraction SRange_Contraction

一款日线级范围的信号指标。

TAI TAI

趋势分析指数指标。

TII TII

趋势强度指数指标。