代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RIND - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1293
等级:
(8)
已发布:
RIND.mq5 (10.67 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

范围指标将每日范围 (最高价 - 最低价) 与两日之间的范围 (收盘价 - 前一日收盘价) 进行比较。

  • 当日内范围大于日间范围时，指标具有较高值，指明当前趋势的停止/终结;
  • 如果指标值较低，则隐含新趋势的开始。

该指标有七个配置参数:

  • Period - 计算周期;
  • Smoothing - 平滑周期;
  • Method - 计算方法;
  • Level 1 - 数值级别 1;
  • Level 2 - 数值级别 2;
  • Level 3 - 数值级别 3;
  • Level 4 - 数值级别 4;

计算:

RIND = MA(Range, Smoothing, Method)

其中:

MA - 按照 Smoothing 周期和 Method 方法在 Range 数据段上计算的移动平均值

如果 Max - Min > 0:

Range = 100.0 * (Value - Min) / (Max - Min)

否则:

Range = 100.0 * (Value - Min)

如果 Close > PrevClose:

Value = TrueRange / (Close - PrevClose

否则:

Value = TrueRange

Max, Min - 区间内的最高数值和最低数值

TrueRange = Maximum(High, PrevClose) - Minimum(Low, PrevClose)

Maximum, Minimum - 两者的最高值和最低值

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21110

SRange_Contraction SRange_Contraction

一款日线级范围的信号指标。

PAIN PAIN

PAIN (价格动作指标) 振荡器。

Stoch_RSI Stoch_RSI

相对强度指数随机振荡器提高了 RSI (相对强度指数) 的灵敏度，其缺点是边界线之间的波动以及没有开仓信号。

TAI TAI

趋势分析指数指标。