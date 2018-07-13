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范围指标将每日范围 (最高价 - 最低价) 与两日之间的范围 (收盘价 - 前一日收盘价) 进行比较。
- 当日内范围大于日间范围时，指标具有较高值，指明当前趋势的停止/终结;
- 如果指标值较低，则隐含新趋势的开始。
该指标有七个配置参数:
- Period - 计算周期;
- Smoothing - 平滑周期;
- Method - 计算方法;
- Level 1 - 数值级别 1;
- Level 2 - 数值级别 2;
- Level 3 - 数值级别 3;
- Level 4 - 数值级别 4;
计算:
RIND = MA(Range, Smoothing, Method)
其中:
MA - 按照 Smoothing 周期和 Method 方法在 Range 数据段上计算的移动平均值
如果 Max - Min > 0:
Range = 100.0 * (Value - Min) / (Max - Min)
否则:
Range = 100.0 * (Value - Min)
如果 Close > PrevClose:
Value = TrueRange / (Close - PrevClose
否则:
Value = TrueRange
Max, Min - 区间内的最高数值和最低数值
TrueRange = Maximum(High, PrevClose) - Minimum(Low, PrevClose)
Maximum, Minimum - 两者的最高值和最低值
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21110
SRange_Contraction
一款日线级范围的信号指标。PAIN
PAIN (价格动作指标) 振荡器。