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PAIN - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator) отображает соотношение цен свечей OHL3C за заданный период времени.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета.
Расчет:
Pain = (3*MA(Close) - MA(Open) - MA(High) - MA(Low)) / 2
где:
- MA - скользящая средняя с периодом Period и методом расчета Method
SRange_Contraction
Сигнальный индикатор дневных диапазонов.RIND
Индикатор "Range Indicator".