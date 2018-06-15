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Индикаторы

PAIN - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1829
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator) отображает соотношение цен свечей OHL3C за заданный период времени.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета.

Расчет:

Pain = (3*MA(Close) - MA(Open) - MA(High) - MA(Low)) / 2

где:

  • MA - скользящая средняя с периодом Period и методом расчета Method

SRange_Contraction SRange_Contraction

Сигнальный индикатор дневных диапазонов.

RIND RIND

Индикатор "Range Indicator".

IMI IMI

Индикатор Intraday Momentum Index.

NV NV

NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.