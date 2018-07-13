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一款日线级范围的信号指标。 它基于 范围回踩 指标。
它在一个单独窗口中显示今日和昨日的范围之间的比率。 它用信号指针标记窄范围点 (低于指定数值)。
"如果昨日的范围比前一日的范围窄，今日它也许会有一波爆发性的走势。" (托比·克拉贝尔- Toby Crabel)
有三个可调参数:
- Threshold - 昨日的范围阈值;
- Show Small Range - 是否显示窄范围信号 (Yes/No);
- Calculation period mode - 计算周期模式
- Current - 在当前柱线上计算;
- Previous - 在前一根柱线上计算。
计算:
RC = 100.0 * (High[Period] - Low[Period]) / (High[Period+1] - Low[Period+1])
如果 RC < Threshold:
Breakout = RC
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21109