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SRange_Contraction - MetaTrader 5脚本

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一款日线级范围的信号指标。 它基于 范围回踩 指标。

它在一个单独窗口中显示今日和昨日的范围之间的比率。 它用信号指针标记窄范围点 (低于指定数值)。

"如果昨日的范围比前一日的范围窄，今日它也许会有一波爆发性的走势。" (托比·克拉贝尔- Toby Crabel)

有三个可调参数:

  • Threshold - 昨日的范围阈值;
  • Show Small Range - 是否显示窄范围信号 (Yes/No);
  • Calculation period mode - 计算周期模式
    • Current - 在当前柱线上计算;
    • Previous - 在前一根柱线上计算。

计算:

RC = 100.0 * (High[Period] - Low[Period]) / (High[Period+1] - Low[Period+1])

如果 RC < Threshold:

Breakout = RC

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21109

PAIN PAIN

PAIN (价格动作指标) 振荡器。

NV NV

NV (Natenberg 的波动率) - Sheldon Natenberg 的历史波动率指标。

RIND RIND

"范围指标" 指标。

Stoch_RSI Stoch_RSI

相对强度指数随机振荡器提高了 RSI (相对强度指数) 的灵敏度，其缺点是边界线之间的波动以及没有开仓信号。