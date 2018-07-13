一款日线级范围的信号指标。 它基于 范围回踩 指标。

它在一个单独窗口中显示今日和昨日的范围之间的比率。 它用信号指针标记窄范围点 (低于指定数值)。

"如果昨日的范围比前一日的范围窄，今日它也许会有一波爆发性的走势。" (托比·克拉贝尔- Toby Crabel)

有三个可调参数:

Threshold - 昨日的范围阈值;

- 昨日的范围阈值; Show Small Range - 是否显示窄范围信号 (Yes/No);

- 是否显示窄范围信号 (Yes/No); Calculation period mode - 计算周期模式 Current - 在当前柱线上计算; Previous - 在前一根柱线上计算。

- 计算周期模式