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Индикаторы

Range_Contraction - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1602
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор отображает в отдельном окне соотношение диапазонов сегодняшнего и вчерашнего дней.

"Если вчерашний диапазон был меньше, чем в предыдущий день, то сегодня это может быть взрывным движением." (Тоби Крабел)

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Threshold - порог(*)

* Если диапазон вчерашнего дня ниже Threshold, а диапазон позавчерашнего дня больше диапазона вчерашнего дня, то вероятно сегодня будет неплохое движение.

Расчёт:

Range = (High - Low) / ((PrevHigh - PrevLow) / 100.0)

Reverse_MACD Reverse_MACD

Информационно-прогнозный MACD на графике цены

Speed_of_trade Speed_of_trade

Индикатор "Скорость торговли"

Normalized_AC Normalized_AC

Индикатор Normalized Acceleration/Deceleration

HVR HVR

Индикатор Historical Volatility Ratio