Индикатор-осциллятор отображает в отдельном окне соотношение диапазонов сегодняшнего и вчерашнего дней.

"Если вчерашний диапазон был меньше, чем в предыдущий день, то сегодня это может быть взрывным движением." (Тоби Крабел)

Имеет один настраиваемый параметр:

Threshold - порог(*)

* Если диапазон вчерашнего дня ниже Threshold, а диапазон позавчерашнего дня больше диапазона вчерашнего дня, то вероятно сегодня будет неплохое движение.