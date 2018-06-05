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Range_Contraction - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор отображает в отдельном окне соотношение диапазонов сегодняшнего и вчерашнего дней.
"Если вчерашний диапазон был меньше, чем в предыдущий день, то сегодня это может быть взрывным движением." (Тоби Крабел)
Имеет один настраиваемый параметр:
- Threshold - порог(*)
* Если диапазон вчерашнего дня ниже Threshold, а диапазон позавчерашнего дня больше диапазона вчерашнего дня, то вероятно сегодня будет неплохое движение.
Расчёт:
Range = (High - Low) / ((PrevHigh - PrevLow) / 100.0)
Reverse_MACD
Информационно-прогнозный MACD на графике ценыSpeed_of_trade
Индикатор "Скорость торговли"
Normalized_AC
Индикатор Normalized Acceleration/DecelerationHVR
Индикатор Historical Volatility Ratio