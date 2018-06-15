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Индикаторы

IMI - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1818
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Intraday Momentum Index отображает отношение направленного изменения цены с ее общим изменением за указанный период времени.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

IMI = 100*U /(U+D)

где:

U = SMA(Up, Period),
D = SMA(Down, Period)

Если Close > Open:

Up = Close - Open

иначе:

Up = 0

Если Close < Open:

Down = Open - Close

иначе:

Down = 0

PAIN PAIN

Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator).

SRange_Contraction SRange_Contraction

Сигнальный индикатор дневных диапазонов.

NV NV

NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.

CVI CVI

Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator).