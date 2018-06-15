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IMI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Intraday Momentum Index отображает отношение направленного изменения цены с ее общим изменением за указанный период времени.
Имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
IMI = 100*U /(U+D)
где:
U = SMA(Up, Period),
D = SMA(Down, Period)
D = SMA(Down, Period)
Если Close > Open:
Up = Close - Open
иначе:
Up = 0
Если Close < Open:
Down = Open - Close
иначе:
Down = 0
PAIN
Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator).SRange_Contraction
Сигнальный индикатор дневных диапазонов.