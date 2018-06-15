Индикатор-осциллятор Intraday Momentum Index отображает отношение направленного изменения цены с ее общим изменением за указанный период времени.

Имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.