Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator) был описан Дирком Вандике (Dirk Vandycke) в январском выпуске 2013 года журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities".

CVI представляет собой стандартное отклонение от скользящей средней и может быть применен к любому ценовому ряду за любой период.

Концепция проста. По мере роста цен они в конечном итоге станут отдаляться от скользящей средней. В конце концов, скользящая средняя также начнет расти. Когда цены начнут выравниваться или консолидироваться, разрыв между ценами и скользящей средней начнет уменьшаться по мере того, как МА продолжит некоторое время двигаться по инерции.

Индикатор отображает зоны перекупленности/перепроданности более эффективно по сравнению с иными осцилляторами, так как разрыв между ценой и МА делится на средний истинный диапазон, что сильно затрудняет отклонение от скользящей средней на длительных трендовых участках.

Индикатор имеет три настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Method - метод расчета МА;

- метод расчета МА; Calculation mode - режим расчета отклонения: ATR - по ATR; Sqrt ATR - по квадратному корню от ATR.

- режим расчета отклонения: