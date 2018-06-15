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CVI - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator) был описан Дирком Вандике (Dirk Vandycke) в январском выпуске 2013 года журнала "Technical Analysis of Stocks & Commodities".
CVI представляет собой стандартное отклонение от скользящей средней и может быть применен к любому ценовому ряду за любой период.
Концепция проста. По мере роста цен они в конечном итоге станут отдаляться от скользящей средней. В конце концов, скользящая средняя также начнет расти. Когда цены начнут выравниваться или консолидироваться, разрыв между ценами и скользящей средней начнет уменьшаться по мере того, как МА продолжит некоторое время двигаться по инерции.
Индикатор отображает зоны перекупленности/перепроданности более эффективно по сравнению с иными осцилляторами, так как разрыв между ценой и МА делится на средний истинный диапазон, что сильно затрудняет отклонение от скользящей средней на длительных трендовых участках.
Индикатор имеет три настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета МА;
- Calculation mode - режим расчета отклонения:
- ATR - по ATR;
- Sqrt ATR - по квадратному корню от ATR.
Расчет:
где:
ATR - Average True Range(Period)
Если Calculation mode = ATR:
иначе:
NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.IMI
Индикатор Intraday Momentum Index.