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Индикаторы

NV - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1639
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.

Историческая волатильность, описанная Шелдоном Натенбергом (Sheldon Natenberg), определяется как стандартное отклонение логарифмических изменений цен, измеренных через равные промежутки времени.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчета.

Расчет:

NV = StdDev(R, Period)

где:

R = Log(Close / PrevClose)

IMI IMI

Индикатор Intraday Momentum Index.

PAIN PAIN

Индикатор-осциллятор PAIN (Price Action Indicator).

CVI CVI

Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator).

APZ APZ

Индикатор APZ (Adaptive Price Zone) представляет собой адаптивный ценовой канал.