NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.

Историческая волатильность, описанная Шелдоном Натенбергом (Sheldon Natenberg), определяется как стандартное отклонение логарифмических изменений цен, измеренных через равные промежутки времени.

Индикатор имеет один настраиваемый параметр:

Period - период расчета.