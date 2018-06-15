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NV - индикатор для MetaTrader 5
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NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.
Историческая волатильность, описанная Шелдоном Натенбергом (Sheldon Natenberg), определяется как стандартное отклонение логарифмических изменений цен, измеренных через равные промежутки времени.
Индикатор имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчета.
Расчет:
NV = StdDev(R, Period)
где:
R = Log(Close / PrevClose)