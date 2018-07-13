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2013 年 1 月，Dirk Vandycke 在 "股票和商品技术分析" 杂志中对 CVI(Chartmill 数值指标) 振荡器进行了描述。
CVI 表示距移动平均线的标准偏差，可应用于任意价格序列的任意区间。
这个概念很简单。 随着价格的上涨，它们最终将远离移动平均线。 在终点，移动平均线也将开始增长。 当价格开始趋于平稳或稳定时，价格与移动平均线之间的差距将开始减少，而均线将继续惯性移动一段时间。
与其它振荡器相比，该指标更有效地显示超买/超卖区域，因为价格与均线之间的差距除以平均真实范围，在较长趋势跟踪区域其距移动平均线的偏离更强烈。
该指标有三个配置参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 均线计算方法;
- Calculation mode - 偏差计算模式:
- ATR - 按照 ATR;
- Sqrt ATR - 按照 ATR 的平方根。
计算:
CVI = (Close-VC) / ATR * Mode
其中:
VC = MedianMA(Period, Method) ATR - Average True Range(Period)
如果计算模式 = ATR:
Mode = Period
否则:
Mode = SQRT(Period)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21105