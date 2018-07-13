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CVI - MetaTrader 5脚本

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2013 年 1 月，Dirk Vandycke 在 "股票和商品技术分析" 杂志中对 CVI(Chartmill 数值指标) 振荡器进行了描述。

CVI 表示距移动平均线的标准偏差，可应用于任意价格序列的任意区间。

这个概念很简单。 随着价格的上涨，它们最终将远离移动平均线。 在终点，移动平均线也将开始增长。 当价格开始趋于平稳或稳定时，价格与移动平均线之间的差距将开始减少，而均线将继续惯性移动一段时间。

与其它振荡器相比，该指标更有效地显示超买/超卖区域，因为价格与均线之间的差距除以平均真实范围，在较长趋势跟踪区域其距移动平均线的偏离更强烈。

该指标有三个配置参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 均线计算方法;
  • Calculation mode - 偏差计算模式:
    • ATR - 按照 ATR;
    • Sqrt ATR - 按照 ATR 的平方根。

计算:

CVI = (Close-VC) / ATR * Mode

其中:

VC = MedianMA(Period, Method)
ATR - Average True Range(Period)

如果计算模式 = ATR:

Mode = Period

否则:

Mode = SQRT(Period)

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21105

APZ APZ

APZ (自适应价格区域) 指标呈现自适应价格通道。

AML AML

AML (自适应市场级别) 指标显示三种市场状态之一: 横盘，上升趋势和下降趋势。

IMI IMI

日内动量指数指标。

NV NV

NV (Natenberg 的波动率) - Sheldon Natenberg 的历史波动率指标。