Индикатор APZ (Adaptive Price Zone) представляет собой адаптивный ценовой канал. Индикатор был описан в статье "Торговля с адаптивной ценовой зоной" ("Trading With An Adaptive Price Zone") Ли Лейбфарта (Lee Leibfarth) в журнале "Акции и сырьевые товары" ("Stocks and Commodity") за сентябрь 2006 г.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

Period - период расчета;

- период расчета; Applied price - цена расчета;

- цена расчета; Method - метод расчета;

- метод расчета; Width - ширина канала.