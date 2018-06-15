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Индикаторы

APZ - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1778
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(9)
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Индикатор APZ (Adaptive Price Zone) представляет собой адаптивный ценовой канал. Индикатор был описан в статье "Торговля с адаптивной ценовой зоной" ("Trading With An Adaptive Price Zone") Ли Лейбфарта (Lee Leibfarth) в журнале "Акции и сырьевые товары" ("Stocks and Commodity") за сентябрь 2006 г.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета;
  • Method - метод расчета;
  • Width - ширина канала.

Расчет:

Up = MA1 + Width * MA2
Dn = MA1 - Width * MA2

где:

MA1 = MA(Applied price, Period, Method)
MA2 = MA(Range, Period, Method)
Range = High-Low

CVI CVI

Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator).

NV NV

NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.

AML AML

Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.

ZLS ZLS

Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.