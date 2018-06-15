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APZ - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор APZ (Adaptive Price Zone) представляет собой адаптивный ценовой канал. Индикатор был описан в статье "Торговля с адаптивной ценовой зоной" ("Trading With An Adaptive Price Zone") Ли Лейбфарта (Lee Leibfarth) в журнале "Акции и сырьевые товары" ("Stocks and Commodity") за сентябрь 2006 г.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета;
- Method - метод расчета;
- Width - ширина канала.
Расчет:
Dn = MA1 - Width * MA2
где:
MA2 = MA(Range, Period, Method)
Range = High-Low
Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator).NV
NV (Natenberg's Volatility) - индикатор исторической волатильности Шелдона Натенберга.
Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.ZLS
Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.