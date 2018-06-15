Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AML - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2219
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.
Основан на фрактальном сглаживании и имеет дискретный фильтр, удаляющий небольшие ценовые движения: если размах движения цены не превышает квадрат заданного размаха в указанном диапазоне, то такое движение цены игнорируется и считается флэтовым.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Dimension - размах движения цены в пунктах.
Расчет:
Если ABS(FR - FR(Dimension)) < LAG:
иначе:
где:
FR = Alpha * Price + (1.0 - Alpha) * PrevFR
Price = (High + Low + 2.0 * Open + 2.0 * Close) / 6.0
Если R1+R2 > 0 и R3 > 0:
Иначе:
- R1 - (Максимальная цена - Минимальная цена в диапазоне Period от текущей цены) / Period
- R2 - (Максимальная цена - Минимальная цена в диапазоне Period от i+Period) / Period
- R3 - (Максимальная цена - Минимальная цена в диапазоне Period * 2) / Period * 2
Индикатор APZ (Adaptive Price Zone) представляет собой адаптивный ценовой канал.CVI
Индикатор-осциллятор CVI (Chartmill Value Indicator).
Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.Reverse_Engineering_RSI
Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.