Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.

Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.