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ZLS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.
Имеет тридцать один настраиваемый параметр:
- Smoothing - период сглаживания сигнальной линии индикатора (единственный общий параметр для всех стохастиков).
Данные первого стохастика:
- Stoch 1 %K period - период линии %K стохастика 1.
- Stoch 1 %D period - период линии %D стохастика 1.
- Stoch 1 Slowing - замедление стохастика 1.
- Stoch 1 Method - метод расчета стохастика 1.
- Stoch 1 Price field - расчетные цены стохастика 1.
- Stoch 1 Weight - вес значений стохастика 1.
Данные второго стохастика:
- Stoch 2 %K period - период линии %K стохастика 2.
- Stoch 2 %D period - период линии %D стохастика 2.
- Stoch 2 Slowing - замедление стохастика 2.
- Stoch 2 Method - метод расчета стохастика 2.
- Stoch 2 Price field - расчетные цены стохастика 2.
- Stoch 2 Weight - вес значений стохастика 2.
Данные стохастиков 3, 4 и 5 аналогичны:
Расчет:
D = K / Smoothing + PrevD * (Smoothing-1) / Smoothing
где:
S2 - Stochastic(2 %K period, 2 %D period, 2 Slowing, 2 Method, 2 Price field)
S3 - Stochastic(3 %K period, 3 %D period, 3 Slowing, 3 Method, 3 Price field)
S4 - Stochastic(4 %K period, 4 %D period, 4 Slowing, 4 Method, 4 Price field)
S5 - Stochastic(5 %K period, 5 %D period, 5 Slowing, 5 Method, 5 Price field)
Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.APZ
Индикатор APZ (Adaptive Price Zone) представляет собой адаптивный ценовой канал.
Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.RSI with RSI
Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.