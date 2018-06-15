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Индикаторы

ZLS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.

Имеет тридцать один настраиваемый параметр:

  • Smoothing - период сглаживания сигнальной линии индикатора (единственный общий параметр для всех стохастиков).

Данные первого стохастика:

  • Stoch 1 %K period - период линии %K стохастика 1.
  • Stoch 1 %D period - период линии %D стохастика 1.
  • Stoch 1 Slowing - замедление стохастика 1.
  • Stoch 1 Method - метод расчета стохастика 1.
  • Stoch 1 Price field - расчетные цены стохастика 1.
  • Stoch 1 Weight - вес значений стохастика 1.

Данные второго стохастика:

  • Stoch 2 %K period - период линии %K стохастика 2.
  • Stoch 2 %D period - период линии %D стохастика 2.
  • Stoch 2 Slowing - замедление стохастика 2.
  • Stoch 2 Method - метод расчета стохастика 2.
  • Stoch 2 Price field - расчетные цены стохастика 2.
  • Stoch 2 Weight - вес значений стохастика 2.

Данные стохастиков 3, 4 и 5 аналогичны:

Расчет:

K = (S1 + S2 + S3 + S4 + S5) / SumWeight
D = K / Smoothing + PrevD * (Smoothing-1) / Smoothing

где:

S1 - Stochastic(1 %K period, 1 %D period, 1 Slowing, 1 Method, 1 Price field)
S2 - Stochastic(2 %K period, 2 %D period, 2 Slowing, 2 Method, 2 Price field)
S3 - Stochastic(3 %K period, 3 %D period, 3 Slowing, 3 Method, 3 Price field)
S4 - Stochastic(4 %K period, 4 %D period, 4 Slowing, 4 Method, 4 Price field)
S5 - Stochastic(5 %K period, 5 %D period, 5 Slowing, 5 Method, 5 Price field)
SumWeight = 1 Weight + 2 Weight + 3 Weight + 4 Weight + 5 Weight

AML AML

Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.

APZ APZ

Индикатор APZ (Adaptive Price Zone) представляет собой адаптивный ценовой канал.

Reverse_Engineering_RSI Reverse_Engineering_RSI

Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.

RSI with RSI RSI with RSI

Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.