AML (自适应市场级别) 指标显示三种市场状态之一: 横盘，上升趋势和下降趋势。

它基于分形平滑并带有一个离散滤波器，可以消除小的价格变动: 如果价格走势幅度未超过指定范围内预定义幅度的平方，那么这个价格走势将被忽略并将其视为横盘。

它有两个输入参数:

Period - 计算周期;

- 计算周期; Dimension - 价格走势幅度的点数。