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AML - MetaTrader 5脚本

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AML (自适应市场级别) 指标显示三种市场状态之一: 横盘，上升趋势和下降趋势。

它基于分形平滑并带有一个离散滤波器，可以消除小的价格变动: 如果价格走势幅度未超过指定范围内预定义幅度的平方，那么这个价格走势将被忽略并将其视为横盘。

它有两个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Dimension - 价格走势幅度的点数。

计算:

如果 ABS(FR - FR(Dimension)) < LAG:

AML = PrevAML

否则:

AML = FR

其中:

LAG = Dimension * Dimension * Point
FR = Alpha * Price + (1.0 - Alpha) * PrevFR
Price = (High + Low + 2.0 * Open + 2.0 * Close) / 6.0
Alpha = EXP(-1.0 * Dimension * (DIM - 1.0)) 在 0.01 到 1.0 范围内

如果 R1+R2 > 0 且 R3 > 0:

DIM = 1.44269504088896 * (LOG(R1+R2) - LOG(R3))

否则:

DIM = 0
  • R1 - (最高价格 - 当前价格内的最低价格) / Period
  • R2 - (最高价格 - 从 i + Period 开始的最低价格) / Period
  • R3 - (最高价格 - Period * 2 内的最低价格) / Period * 2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21103

ZLS ZLS

ZLS (零滞后随机振荡器) 指标 - 零延迟随机振荡器 - 若干条不同 %К 周期，减速度和权重的随机振荡器的比率。

Test_values_print Test_values_print

一个简单的包含文件，用于输出变量的值和名称。

APZ APZ

APZ (自适应价格区域) 指标呈现自适应价格通道。

CVI CVI

CVI (Chartmill 数值指标) 振荡器。