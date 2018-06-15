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Индикаторы

Reverse_Engineering_RSI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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По мотивам статьи Гиоргоса Силигардоса (Giorgos Siligardos) "The Revenge Of The Indicators Reverse Engineering RSI", опубликованной в июньском выпуске 2003 года журнала "Stocks & Commodities".

Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.

Индикатор имеет 4 настраиваемых параметра:

  • RSI period - период RSI;
  • MA period - период МА;
  • Method - метод расчета;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Если RMA != 0:

ReRSI = Applied price + X * (100.0 - RSI_MA) / RSI_MA)

Иначе:

ReRSI = Applied price + X

где:

Если RSI_MA= 100:

X = (RSI Period - 1.0) * (ADC_MA * RSI_MA / (100.0 - RSI_MA) - AUC_MA)

Иначе:

X = 0
RSI_MA = MA(RSI, MA Period, Method)
RSI = RSI(RSI Period)
ADC_MA = EMA(DN, 2*RSI Period-1)
AUC_MA = EMA(UP, 2*RSI Period-1)

Если Applied price > PrevPrice:

UP = Applied price - PrevPrice

Если Applied price <= PrevPrice:

DN = PrevPrice - Applied price

ZLS ZLS

Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.

AML AML

Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.

RSI with RSI RSI with RSI

Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.

Log Sigmoidal Normalized T3 Log Sigmoidal Normalized T3

Индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.