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Reverse_Engineering_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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По мотивам статьи Гиоргоса Силигардоса (Giorgos Siligardos) "The Revenge Of The Indicators Reverse Engineering RSI", опубликованной в июньском выпуске 2003 года журнала "Stocks & Commodities".
Индикатор производит обратное математическое преобразование осциллятора RSI в цену и помогает предположить, на каком приблизительном уровне будет цена закрытия следующего дня при достижении индикатором RSI того или иного значения.
Индикатор имеет 4 настраиваемых параметра:
- RSI period - период RSI;
- MA period - период МА;
- Method - метод расчета;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Если RMA != 0:
Иначе:
где:
Если RSI_MA= 100:
Иначе:
RSI = RSI(RSI Period)
ADC_MA = EMA(DN, 2*RSI Period-1)
AUC_MA = EMA(UP, 2*RSI Period-1)
Если Applied price > PrevPrice:
Если Applied price <= PrevPrice:
Индикатор ZLS (Zero Lag Stochastic) - стохастик с нулевой задержкой - соотношение нескольких стохастиков с разными периодами %К, замедлением и весовыми коэффициентами.AML
Индикатор AML (Adaptive Market Level) - адаптивный уровень рынка - отображает одно из трех состояний рынка: флэт, восходящий тренд и нисходящий тренд.
Для определения точек входов и выходов используются значения 5-недельного и 17-недельного RSI. 17-недельный RSI применяется для определения направления тренда в качестве фильтра при входах на отскоке.Log Sigmoidal Normalized T3
Индикатор Т3, нормализованный с помощью сигмоидной функции (Softmax). Индикатор реализован в виде осциллятора с диапазоном 0 - 1. Если вы используете гиперболическую нормализацию, диапазон будет от -1 до +1.