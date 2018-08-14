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二次回归 MA - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

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这是一个二次回归 MA，如 math 所述 https://www.mql5.com/ru/forum/106719/page29

它是一种线性回归值变化，但响应市场变化更快。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21102

LSMA 趋势 LSMA 趋势

基于 LSMA (最小二乘移动平均线) 的指标。 它显示所用均线的趋势，并将其作为一种振荡器显示。

历史波动率波带 - 帕金森 (Parkinson) 历史波动率波带 - 帕金森 (Parkinson)

历史波动率波带使用平均值作为中间线构建，上下波界使用派金森历史波动率 (替换 "常规的" 历史波动率) 进行波带计算。

RSI 的 RSI RSI 的 RSI

五周和 17 周 RSI 值用于入场和离场，而 17 周 RSI 则在趋势方向回撤时作为入场过滤器。

对数希格玛常规化 T3 对数希格玛常规化 T3

在此指标中，T3 为 Sigmoidal(Softmax) 常规化 - 作为振荡器，范围在 0 到 1 范围，如果使用双曲线常规化，则范围在 -1 到 +1 范围。