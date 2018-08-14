基于 LSMA (最小二乘移动平均线) 的指标。 它显示所用均线的趋势，并将其作为一种振荡器显示。

五周和 17 周 RSI 值用于入场和离场，而 17 周 RSI 则在趋势方向回撤时作为入场过滤器。

在此指标中，T3 为 Sigmoidal(Softmax) 常规化 - 作为振荡器，范围在 0 到 1 范围，如果使用双曲线常规化，则范围在 -1 到 +1 范围。