请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
这是一个二次回归 MA，如 math 所述 https://www.mql5.com/ru/forum/106719/page29。
它是一种线性回归值变化，但响应市场变化更快。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/21102
LSMA 趋势
基于 LSMA (最小二乘移动平均线) 的指标。 它显示所用均线的趋势，并将其作为一种振荡器显示。历史波动率波带 - 帕金森 (Parkinson)
历史波动率波带使用平均值作为中间线构建，上下波界使用派金森历史波动率 (替换 "常规的" 历史波动率) 进行波带计算。
RSI 的 RSI
五周和 17 周 RSI 值用于入场和离场，而 17 周 RSI 则在趋势方向回撤时作为入场过滤器。对数希格玛常规化 T3
在此指标中，T3 为 Sigmoidal(Softmax) 常规化 - 作为振荡器，范围在 0 到 1 范围，如果使用双曲线常规化，则范围在 -1 到 +1 范围。