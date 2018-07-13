一款用于关闭 (缩小右侧长度) 矩形的实用程序。

AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标，其输入参数中有时间帧选项。

一款趋势跟踪交易系统 Exp_WAMI_Cloud_X2，基于两个 WAMI 指标的信号。

一个简单的包含文件，用于输出变量的值和名称。