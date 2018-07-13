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AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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AbsolutelyNoLagLwma_Digit 移动平均线，用彩色背景填充图表空间。 移动平均线本身用作分界线。

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud

图例 1. 指标 AbsolutelyNoLagLwma_Digit_Cloud

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21091

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AbsolutelyNoLagLwma_Digit 指标，其输入参数中有时间帧选项。

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