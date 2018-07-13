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EA

ExFractals - MetaTrader 5EA

Executer1 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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1561
等级:
(15)
已发布:
\MQL5\Indicators\
exvol.mq5 (5.15 KB) 预览
ExFractals.mq5 (44.96 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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思路提供者: Alex

MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov

EA 所用的自定义指标 ExVol:

ExVol

买入和卖出仓位使用单独的止损，止盈和尾随。


输入

  • Maximum Risk in percentage - 手数计算，最大风险参数;
  • Descrease factor - 手数计算; 如果有太多亏损交易，则降低它;
  • Stop Loss Buy - 多头持仓的止损;
  • Stop Loss Sell - 空头持仓的止损;
  • Take Profit Buy - 多头持仓的止盈;
  • Take Profit Sell - 空头持仓的止盈;
  • Trailing Stop Buy - 多头持仓的尾随;
  • Trailing Stop Sell - 空头持仓的尾随;
  • Trailing Step - 尾随步幅 (多头合空头共用);
  • ExVol: ExPeriod - "ExVol" 自定义指标的参数;
  • magic number - EA 的独有标识符。

EURUSD,M15 上的测试示例:

ExFractals

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21086

CaudateXPeriodCandle_main CaudateXPeriodCandle_main

在主图表中 CaudateXPeriodCandle 指标

CaudateXPeriodCandleRange CaudateXPeriodCandleRange

一款以点数绘制 CaudateXPeriodCandle 烛条大小的指标。

CaudateXPeriodCandle_main_Arrow CaudateXPeriodCandle_main_Arrow

在主图表中的 CaudateXPeriodCandle 指标，高亮颜色点出 "锤形" 和 "反转锤形" 类型的烛条。

ID_Close_Rectangle ID_Close_Rectangle

一款用于关闭 (缩小右侧长度) 矩形的实用程序。