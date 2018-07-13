ExFractals

一款以点数绘制 CaudateXPeriodCandle 烛条大小的指标。

在主图表中的 CaudateXPeriodCandle 指标，高亮颜色点出 "锤形" 和 "反转锤形" 类型的烛条。

一款用于关闭 (缩小右侧长度) 矩形的实用程序。