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ExFractals - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1561
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Alex。
MQL5 代码开发者: Vladimir Karputov。
EA 所用的自定义指标 ExVol:
买入和卖出仓位使用单独的止损，止盈和尾随。
输入
- Maximum Risk in percentage - 手数计算，最大风险参数;
- Descrease factor - 手数计算; 如果有太多亏损交易，则降低它;
- Stop Loss Buy - 多头持仓的止损;
- Stop Loss Sell - 空头持仓的止损;
- Take Profit Buy - 多头持仓的止盈;
- Take Profit Sell - 空头持仓的止盈;
- Trailing Stop Buy - 多头持仓的尾随;
- Trailing Stop Sell - 空头持仓的尾随;
- Trailing Step - 尾随步幅 (多头合空头共用);
- ExVol: ExPeriod - "ExVol" 自定义指标的参数;
- magic number - EA 的独有标识符。
EURUSD,M15 上的测试示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21086
CaudateXPeriodCandle_main
在主图表中 CaudateXPeriodCandle 指标CaudateXPeriodCandleRange
一款以点数绘制 CaudateXPeriodCandle 烛条大小的指标。
CaudateXPeriodCandle_main_Arrow
在主图表中的 CaudateXPeriodCandle 指标，高亮颜色点出 "锤形" 和 "反转锤形" 类型的烛条。ID_Close_Rectangle
一款用于关闭 (缩小右侧长度) 矩形的实用程序。