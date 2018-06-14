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Индикаторы

Volatility Quality - on chart - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1696
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.

Значения могут отображаться несколькими способами.

  • Бары

  • Свечи

  • Линии

Если значения отображаются в виде линий, то для ее построения используется цена Close. Цвет линии определяется волатильностью и не связан с ее наклоном.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21049

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