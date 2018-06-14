Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.

Значения могут отображаться несколькими способами.



Бары

Свечи

Линии

Если значения отображаются в виде линий, то для ее построения используется цена Close. Цвет линии определяется волатильностью и не связан с ее наклоном.

