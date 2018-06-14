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Volatility Quality - on chart - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.
Значения могут отображаться несколькими способами.
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Бары
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Свечи
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Линии
Если значения отображаются в виде линий, то для ее построения используется цена Close. Цвет линии определяется волатильностью и не связан с ее наклоном.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21049
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