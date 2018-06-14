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Индикаторы

Super Trend - Extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2405
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Индикатор Super Trend с дополнительными типами отображения:

  • Бары

  • Свечи

  • Линии

  • Автоматчески — в зависимости от типа и настроек графика, тип отображения устанавливается автоматически.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21034

Super Trend Super Trend

Индикатор Super Trend — возможно, один из самых известных в MetaTrader 4. Здесь представлена версия для MetaTrader 5.

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Индикатор Trend Envelopes в виде гистограммы.

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Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.

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