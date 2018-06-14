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Super Trend - Extended - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Super Trend с дополнительными типами отображения:
-
Бары
-
Свечи
-
Линии
- Автоматчески — в зависимости от типа и настроек графика, тип отображения устанавливается автоматически.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21034
Super Trend
Индикатор Super Trend — возможно, один из самых известных в MetaTrader 4. Здесь представлена версия для MetaTrader 5.Trend Envelopes of Averages Histogram
Индикатор Trend Envelopes в виде гистограммы.
Volatility Quality - on chart
Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.BB Stops - MACD
Индикатор MACD, использующий вместо сигнальной линии хорошо известный индикатор BB Stops.