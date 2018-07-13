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EA

Exp_ColorXDerivative - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_ColorXDerivative.mq5 (17.33 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorXDerivative.mq5 (15.53 KB) 预览
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基于 ColorXDerivative 指标信号的交易系统。 如果振荡器方向发生变化，当柱线收盘时，就会形成信号。

为了正确编译 EA，指标 ColorXDerivative.ex5 的编译文件必须位于 终端_数据_目录\MQL5\Indicators 文件夹中。

在下面的文本中，EA 使用了默认输入。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

图例 1. 图表上的成交示例

2016 全年 GBPUSD H12 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21054

ColorXDerivative_HTF ColorXDerivative_HTF

ColorXDerivative 指标，输入参数中有时间帧选项

成交量交易员 成交量交易员

基于柱线逐笔报价交易量的交易系统。

PeriodCandle PeriodCandle

在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台。

XPeriodCandle XPeriodCandle

在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列。