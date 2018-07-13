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Exp_ColorXDerivative - MetaTrader 5EA
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基于 ColorXDerivative 指标信号的交易系统。 如果振荡器方向发生变化，当柱线收盘时，就会形成信号。
为了正确编译 EA，指标 ColorXDerivative.ex5 的编译文件必须位于 终端_数据_目录\MQL5\Indicators 文件夹中。
在下面的文本中，EA 使用了默认输入。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的成交示例
2016 全年 GBPUSD H12 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21054
ColorXDerivative_HTF
ColorXDerivative 指标，输入参数中有时间帧选项成交量交易员
基于柱线逐笔报价交易量的交易系统。
PeriodCandle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台。XPeriodCandle
在每根柱线上按照指标设置中定义的周期计算合成日本烛台，并均化指标所用的价格时间序列。