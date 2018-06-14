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Super Trend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Super Trend — возможно, один из самых известных в MetaTrader 4. Здесь представлена версия для MetaTrader 5.
Есть две основных версии Super Trend: здесь вы видите индикатор, созданный по первой версии (на основе значений индикатора CCI).
По сравнению с первой оригинальной версией добавлены некоторые дополнения: например, изменяемый период ATR. И, конечно, в отличие от первых версий, этот индикатор не перерисовывается.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21030
Индикатор Trend Envelopes в виде гистограммы.Fibo Pivots
Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.
Индикатор Super Trend с дополнительными типами отображения.Volatility Quality - on chart
Индикатор Volatility Quality, отображаемый на графике цены.