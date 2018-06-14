Индикатор Super Trend — возможно, один из самых известных в MetaTrader 4. Здесь представлена версия для MetaTrader 5.

Есть две основных версии Super Trend: здесь вы видите индикатор, созданный по первой версии (на основе значений индикатора CCI).

По сравнению с первой оригинальной версией добавлены некоторые дополнения: например, изменяемый период ATR. И, конечно, в отличие от первых версий, этот индикатор не перерисовывается.

