代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Reverse_Engineering_RSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1489
等级:
(12)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 Giorgos Siligardos 于 2003 年 6 月在 《股票与商品 Stocks＆Commodities》杂志上发表的文章《RSI 指标逆向工程的报复》。

指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。

该指标有四个输入参数:

  • RSI period - RSI 周期.
  • MA period - 均线方法;
  • Method - 计算方法;
  • Applied price - 计算所用价格类型。

计算:

如果 RMA != 0:

ReRSI = Applied price + X * (100.0 - RSI_MA) / RSI_MA)

否则:

ReRSI = Applied price + X

其中:

如果 RSI_MA= 100:

X = (RSI Period - 1.0) * (ADC_MA * RSI_MA / (100.0 - RSI_MA) - AUC_MA)

否则:

X = 0
RSI_MA = MA(RSI, MA Period, Method)
RSI = RSI(RSI Period)
ADC_MA = EMA(DN, 2*RSI Period-1)
AUC_MA = EMA(UP, 2*RSI Period-1)

如果 Applied price > PrevPrice:

UP = Applied price - PrevPrice

如果 Applied price <= PrevPrice:

DN = PrevPrice - Applied price

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21046

VAMA_MACD VAMA_MACD

成交量调整 MA MACD 指标。

VAMA VAMA

速度和加速度均线指标。

PGC PGC

价格周期性变化指标。

Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma

采用 UltraAbsolutelyNoLagLwma 振荡器的交易系统。