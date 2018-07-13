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Reverse_Engineering_RSI - MetaTrader 5脚本
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基于 Giorgos Siligardos 于 2003 年 6 月在 《股票与商品 Stocks＆Commodities》杂志上发表的文章《RSI 指标逆向工程的报复》。
指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。
该指标有四个输入参数:
- RSI period - RSI 周期.
- MA period - 均线方法;
- Method - 计算方法;
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
如果 RMA != 0:
ReRSI = Applied price + X * (100.0 - RSI_MA) / RSI_MA)
否则:
ReRSI = Applied price + X
其中:
如果 RSI_MA= 100:
X = (RSI Period - 1.0) * (ADC_MA * RSI_MA / (100.0 - RSI_MA) - AUC_MA)
否则:
X = 0
RSI_MA = MA(RSI, MA Period, Method) RSI = RSI(RSI Period) ADC_MA = EMA(DN, 2*RSI Period-1) AUC_MA = EMA(UP, 2*RSI Period-1)
如果 Applied price > PrevPrice:
UP = Applied price - PrevPrice
如果 Applied price <= PrevPrice:
DN = PrevPrice - Applied price
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21046
PGC
价格周期性变化指标。Exp_UltraAbsolutelyNoLagLwma
采用 UltraAbsolutelyNoLagLwma 振荡器的交易系统。