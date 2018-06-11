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Индикаторы

VAMA_MACD - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
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(12)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор VAMA_MACD (Volume Adjusted MA MACD) - это MACD, в котором для сглаживания используется скользящая средняя Volume Adjusted Moving Average (VAMA). Для расчета VAMA используется стоимость контрактов, деленная на общий объем за период времени.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • Fast MA period - период быстрой MA для расчета MACD;
  • Slow MA period - период медленной MA для расчета MACD;
  • Signal line period - период расчета сигнальной линии MACD;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

MACD = MAS - MAL
Signal = SMACD / SV
Histogram = MACD - Signal

где:

MAS = FastSPV / FastSV
MAL = SlowSPV / SlowSV
  • FastSPV - сумма цен и объемов за период Fast MA period;
  • SlowSPV - сумма цен и объемов за период Slow MA period;
  • FastSV - сумма объемов за период Fast MA period;
  • SlowSV - сумма объемов за период Slow MA period;
  • SMACD - сумма значений MACD и объемов за период Signal line period;
  • SV - сумма объемов за период Signal line period.

RSS RSS

Индикатор Relative Spread Strength.

IDWMA IDWMA

Индикатор Inverse Distance Weighted Moving Average.

Cutler_RSI Cutler_RSI

RSI Катлера.

MAMA + FAMA Multi Timeframe MAMA + FAMA Multi Timeframe

Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA, выполненная в мультитаймфреймовом варианте.