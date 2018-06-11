Индикатор-осциллятор VAMA_MACD (Volume Adjusted MA MACD) - это MACD, в котором для сглаживания используется скользящая средняя Volume Adjusted Moving Average (VAMA). Для расчета VAMA используется стоимость контрактов, деленная на общий объем за период времени.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

Расчет:

MACD = MAS - MAL

Signal = SMACD / SV

Histogram = MACD - Signal

где:

MAS = FastSPV / FastSV

MAL = SlowSPV / SlowSV