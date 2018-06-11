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VAMA_MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор VAMA_MACD (Volume Adjusted MA MACD) - это MACD, в котором для сглаживания используется скользящая средняя Volume Adjusted Moving Average (VAMA). Для расчета VAMA используется стоимость контрактов, деленная на общий объем за период времени.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- Fast MA period - период быстрой MA для расчета MACD;
- Slow MA period - период медленной MA для расчета MACD;
- Signal line period - период расчета сигнальной линии MACD;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
MACD = MAS - MAL
Signal = SMACD / SV
Histogram = MACD - Signal
Signal = SMACD / SV
Histogram = MACD - Signal
где:
MAS = FastSPV / FastSV
MAL = SlowSPV / SlowSV
MAL = SlowSPV / SlowSV
- FastSPV - сумма цен и объемов за период Fast MA period;
- SlowSPV - сумма цен и объемов за период Slow MA period;
- FastSV - сумма объемов за период Fast MA period;
- SlowSV - сумма объемов за период Slow MA period;
- SMACD - сумма значений MACD и объемов за период Signal line period;
- SV - сумма объемов за период Signal line period.
Cutler_RSI
RSI Катлера.MAMA + FAMA Multi Timeframe
Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA, выполненная в мультитаймфреймовом варианте.