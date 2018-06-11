CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSS - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1706
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RSS (Relative Spread Strength) Иэна Копси был представлен в октябрьском выпуске Stocks & Commodities 2006 года.

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

  • Fast MA period - период быстрой EMA;
  • Slow MA period - период медленной EMA;
  • RSI period - период расчета RSI;
  • Smoothing period - период сглаживания;
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought level - уровень перекупленности;
  • Oversold level - уровень перепроданности.

Расчет:

RSS = MA(RSI, Smoothing period)

где:

RSI = RSI(Fast EMA(Price) - Slow MA(Price))

IDWMA IDWMA

Индикатор Inverse Distance Weighted Moving Average.

haDifference haDifference

Индикатор Heikin-Ashi Difference.

VAMA_MACD VAMA_MACD

Индикатор Volume Adjusted MA MACD.

Cutler_RSI Cutler_RSI

RSI Катлера.