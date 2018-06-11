Индикатор RSS (Relative Spread Strength) Иэна Копси был представлен в октябрьском выпуске Stocks & Commodities 2006 года.

Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:

Fast MA period - период быстрой EMA;

- период быстрой EMA; Slow MA period - период медленной EMA;

- период медленной EMA; RSI period - период расчета RSI;

- период расчета RSI; Smoothing period - период сглаживания;

- период сглаживания; Applied price - цена расчета;

- цена расчета; Overbought level - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold level - уровень перепроданности.