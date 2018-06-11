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RSS - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSS (Relative Spread Strength) Иэна Копси был представлен в октябрьском выпуске Stocks & Commodities 2006 года.
Индикатор имеет семь настраиваемых параметров:
- Fast MA period - период быстрой EMA;
- Slow MA period - период медленной EMA;
- RSI period - период расчета RSI;
- Smoothing period - период сглаживания;
- Applied price - цена расчета;
- Overbought level - уровень перекупленности;
- Oversold level - уровень перепроданности.
Расчет:
RSS = MA(RSI, Smoothing period)
где:
RSI = RSI(Fast EMA(Price) - Slow MA(Price))
IDWMA
Индикатор Inverse Distance Weighted Moving Average.haDifference
Индикатор Heikin-Ashi Difference.
VAMA_MACD
Индикатор Volume Adjusted MA MACD.Cutler_RSI
RSI Катлера.