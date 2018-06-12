Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA (первоначально опубликованная здесь: MAMA + FAMA), выполненная в мультитаймфреймовом варианте.

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;

второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;

третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.

PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других дополнительных индикаторов.

PPS: В случае применения этого индикатора к другому, он не может быть мультитаймфреймовым (или иметь другие типы настроек), просто потому что он полностью зависит от целевых данных. Следовательно, на основе этого индикатора нельзя рассчитывать другие — чтобы сохранить гибкость, которую дает мультитаймфреймовый режим.

