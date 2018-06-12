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Индикаторы

MAMA + FAMA Multi Timeframe - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(20)
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Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA (первоначально опубликованная здесь: MAMA + FAMA), выполненная в мультитаймфреймовом варианте.

Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":

  • следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
  • второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
  • третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.

Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.


PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других дополнительных индикаторов.

PPS: В случае применения этого индикатора к другому, он не может быть мультитаймфреймовым (или иметь другие типы настроек), просто потому что он полностью зависит от целевых данных. Следовательно, на основе этого индикатора нельзя рассчитывать другие — чтобы сохранить гибкость, которую дает мультитаймфреймовый режим.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20955

Cutler_RSI Cutler_RSI

RSI Катлера.

VAMA_MACD VAMA_MACD

Индикатор Volume Adjusted MA MACD.

MAMA + FAMA Oscillator MAMA + FAMA Oscillator

Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA в виде осциллятора.

MAMA + FAMA MAMA + FAMA

Индикатор использует комбинацию значений MAMA (MESA-адаптивной скользящей средней) и FAMA (следящей адаптивной скользящей средней) для определения тренда на рынке.