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MAMA + FAMA Multi Timeframe - индикатор для MetaTrader 5
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Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA (первоначально опубликованная здесь: MAMA + FAMA), выполненная в мультитаймфреймовом варианте.
Поддерживаются все стандартные таймфреймы из поставки MetaTrader 5, а также 3 "особенных":
- следующий таймфрейм выше того, который используется на активном графике;
- второй таймфрейм выше использующегося на активном графике;
- третий таймфрейм выше использующегося на активном графике.
Если использовать один из этих трех "особенных" таймфреймов, то период будет меняться автоматически, как только вы смените таймфрейм на графике.
PS: индикатор подходит для самостоятельной работы. Чтобы его запустить, не нужно иметь ни регулярной его версии, ни каких-либо других дополнительных индикаторов.
PPS: В случае применения этого индикатора к другому, он не может быть мультитаймфреймовым (или иметь другие типы настроек), просто потому что он полностью зависит от целевых данных. Следовательно, на основе этого индикатора нельзя рассчитывать другие — чтобы сохранить гибкость, которую дает мультитаймфреймовый режим.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20955
RSI Катлера.VAMA_MACD
Индикатор Volume Adjusted MA MACD.
Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA в виде осциллятора.MAMA + FAMA
Индикатор использует комбинацию значений MAMA (MESA-адаптивной скользящей средней) и FAMA (следящей адаптивной скользящей средней) для определения тренда на рынке.