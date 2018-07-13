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VAMA_MACD - MetaTrader 5脚本

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VAMA_MACD.mq5 (14.99 KB) 预览
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VAMA_MACD (成交量调整 MA MACD) 振荡器是一种 MACD，其中成交量调整移动平均值 (VAMA) 用于平滑。 若要计算 VAMA，使用合约价格，除以一段区间内的总成交量。

该指标有四个配置参数:

  • Fast MA period - 计算 MACD 的快速均线周期;
  • Slow MA period - 计算 MACD 的慢速均线周期;
  • Signal line period - 计算 MACD 的信号线周期
  • Applied price - 计算所用价格类型。

计算:

MACD = MAS - MAL
Signal = SMACD / SV
直方图 = MACD - Signal

其中:

MAS = FastSPV / FastSV
MAL = SlowSPV / SlowSV
  • FastSPV - 快速均线周期内的价格与交易量之合;
  • SlowSPV - 慢速均线周期内的价格与交易量之合;
  • FastSV - 快速均线周期内的交易量之合;
  • SlowSV - 慢速均线周期内的交易量之合;
  • SMACD - 信号线周期内的 MACD 值与成交量之合;
  • SV - 信号线周期内成交量之合。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21045

VAMA VAMA

速度和加速度均线指标。

RSS RSS

相对扩散强度指标。

Reverse_Engineering_RSI Reverse_Engineering_RSI

指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。

PGC PGC

价格周期性变化指标。