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VAMA_MACD (成交量调整 MA MACD) 振荡器是一种 MACD，其中成交量调整移动平均值 (VAMA) 用于平滑。 若要计算 VAMA，使用合约价格，除以一段区间内的总成交量。
该指标有四个配置参数:
- Fast MA period - 计算 MACD 的快速均线周期;
- Slow MA period - 计算 MACD 的慢速均线周期;
- Signal line period - 计算 MACD 的信号线周期
- Applied price - 计算所用价格类型。
计算:
MACD = MAS - MAL Signal = SMACD / SV 直方图 = MACD - Signal
其中:
MAS = FastSPV / FastSV MAL = SlowSPV / SlowSV
- FastSPV - 快速均线周期内的价格与交易量之合;
- SlowSPV - 慢速均线周期内的价格与交易量之合;
- FastSV - 快速均线周期内的交易量之合;
- SlowSV - 慢速均线周期内的交易量之合;
- SMACD - 信号线周期内的 MACD 值与成交量之合;
- SV - 信号线周期内成交量之合。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21045
Reverse_Engineering_RSI
指标执行 RSI 振荡器的数学逆变换，如果 RSI 达到某个数值，则有助于推测第二天的收盘价将会抵达的近似价位。PGC
价格周期性变化指标。