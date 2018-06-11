Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IDWMA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1402
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор IDWMA (Inverse Distance Weighted Moving Average) - скользящая средняя, нечувствительная к смене таймфрейма, но более эффективная на старших периодах графика.
Алгоритм расчета МА таков, что линия индикатора "старается" держаться подальше от среднего значения цены изначально с последующим приближением к цене. Inverse Distance Weighted Moving Average немного плавнее, чем SMA, и напоминает EMA с таким же периодом.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Period - период расчета;
- Applied price - цена расчета.
haDifference
Индикатор Heikin-Ashi Difference.haOpen
Индикатор Heikin-Ashi Open.