Индикатор IDWMA (Inverse Distance Weighted Moving Average) - скользящая средняя, нечувствительная к смене таймфрейма, но более эффективная на старших периодах графика.

Алгоритм расчета МА таков, что линия индикатора "старается" держаться подальше от среднего значения цены изначально с последующим приближением к цене. Inverse Distance Weighted Moving Average немного плавнее, чем SMA, и напоминает EMA с таким же периодом.

Имеет два настраиваемых параметра: