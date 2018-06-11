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Индикаторы

IDWMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1402
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Индикатор IDWMA (Inverse Distance Weighted Moving Average) - скользящая средняя, нечувствительная к смене таймфрейма, но более эффективная на старших периодах графика.

Алгоритм расчета МА таков, что линия индикатора "старается" держаться подальше от среднего значения цены изначально с последующим приближением к цене. Inverse Distance Weighted Moving Average немного плавнее, чем SMA, и напоминает EMA с таким же периодом.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Period - период расчета;
  • Applied price - цена расчета.

haDifference haDifference

Индикатор Heikin-Ashi Difference.

haOpen haOpen

Индикатор Heikin-Ashi Open.

RSS RSS

Индикатор Relative Spread Strength.

VAMA_MACD VAMA_MACD

Индикатор Volume Adjusted MA MACD.