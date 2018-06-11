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Cutler_RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Вариант RSI, называемый RSI Катлера (Cutler's RSI), основан на простой скользящей средней, а не на экспоненциальном среднем.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчета;
- Method - метод расчета (SMA по умолчанию);
- Applied price - цена расчета;
- Overbought - уровень перекупленности;
- Oversold - уровень перепроданности.
Расчет:
Cutler's RSI = 100.0 - 100.0 / (1 + P/N)
где:
P = MA(pos, Period, Method)
N = MA(neg, Period, Method)
pos, neg - положительная и отрицательная разницы между текущим и прошлым значением МА
N = MA(neg, Period, Method)
pos, neg - положительная и отрицательная разницы между текущим и прошлым значением МА
Рис.1. Метод расчета SMA
Рис.2. Метод расчета EMA
Рис.3. Метод расчета SMMA
Рис.4. Метод расчета LWMA
MAMA + FAMA Multi Timeframe
Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA, выполненная в мультитаймфреймовом варианте.MAMA + FAMA Oscillator
Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA в виде осциллятора.