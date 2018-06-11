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Индикаторы

Cutler_RSI - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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1743
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Вариант RSI, называемый RSI Катлера (Cutler's RSI), основан на простой скользящей средней, а не на экспоненциальном среднем.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчета;
  • Method - метод расчета (SMA по умолчанию);
  • Applied price - цена расчета;
  • Overbought - уровень перекупленности;
  • Oversold - уровень перепроданности.

Расчет:

Cutler's RSI = 100.0 - 100.0 / (1 + P/N)

где:

P = MA(pos, Period, Method)
N = MA(neg, Period, Method)
pos, neg - положительная и отрицательная разницы между текущим и прошлым значением МА

Рис.1. Метод расчета SMA

Рис.1. Метод расчета SMA


Рис.2. Метод расчета EMA

Рис.2. Метод расчета EMA


Рис.3. Метод расчета SMMA

Рис.3. Метод расчета SMMA


Рис.4. Метод расчета LWMA

Рис.4. Метод расчета LWMA

VAMA_MACD VAMA_MACD

Индикатор Volume Adjusted MA MACD.

RSS RSS

Индикатор Relative Spread Strength.

MAMA + FAMA Multi Timeframe MAMA + FAMA Multi Timeframe

Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA, выполненная в мультитаймфреймовом варианте.

MAMA + FAMA Oscillator MAMA + FAMA Oscillator

Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA в виде осциллятора.