Вариант RSI, называемый RSI Катлера (Cutler's RSI), основан на простой скользящей средней, а не на экспоненциальном среднем.

Имеет пять настраиваемых параметров:

Period - период расчета;

- период расчета; Method - метод расчета (SMA по умолчанию);

- метод расчета (SMA по умолчанию); Applied price - цена расчета;

- цена расчета; Overbought - уровень перекупленности;

- уровень перекупленности; Oversold - уровень перепроданности.

Расчет: Cutler's RSI = 100.0 - 100.0 / (1 + P/N) где: P = MA(pos, Period, Method)

N = MA(neg, Period, Method)

pos, neg - положительная и отрицательная разницы между текущим и прошлым значением МА

Рис.1. Метод расчета SMA





Рис.2. Метод расчета EMA





Рис.3. Метод расчета SMMA





Рис.4. Метод расчета LWMA