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Индикаторы

haDifference - индикатор для MetaTrader 5

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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1496
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор Heikin-Ashi Difference рассчитывает и отображает в виде осциллятора разницу между ценами Open и Close свечей Heikin-Ashi с добавлением сигнальной линии. Может использоваться в паре с индикатором haOpen.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Signal period - период расчета сигнальной линии;
  • Signal Method - метод расчета сигнальной линии.

Расчет:

HA Difference = (HAClose - HAOpen) / Point
Signal = MA(HA Difference, Period, Method)

где:

HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0
  • HAClose - цена закрытия свечи Heikin-Ashi;
  • HAOpen - цена открытия свечи Heikin-Ashi;
  • PrevHAClose - цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi;
  • PrevHAOpen - цена открытия прошлой свечи Heikin-Ashi;
  • MA - скользящая средняя с периодом Signal period и методом расчета Signal Method, основанная на значении HA Difference.

Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Difference

Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Difference


Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Difference в паре с Heikin-Ashi Open

Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Difference в паре с Heikin-Ashi Open

haOpen haOpen

Индикатор Heikin-Ashi Open.

Directional_Breakout Directional_Breakout

Индикатор направления и остановки движения.

IDWMA IDWMA

Индикатор Inverse Distance Weighted Moving Average.

RSS RSS

Индикатор Relative Spread Strength.