Индикатор-осциллятор Heikin-Ashi Difference рассчитывает и отображает в виде осциллятора разницу между ценами Open и Close свечей Heikin-Ashi с добавлением сигнальной линии. Может использоваться в паре с индикатором haOpen.

Имеет два настраиваемых параметра:

Signal period - период расчета сигнальной линии;

Signal Method - метод расчета сигнальной линии.

Расчет: HA Difference = (HAClose - HAOpen) / Point Signal = MA(HA Difference, Period, Method) где: HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0

HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0 HAClose - цена закрытия свечи Heikin-Ashi;

- цена закрытия свечи Heikin-Ashi; HAOpen - цена открытия свечи Heikin-Ashi;

- цена открытия свечи Heikin-Ashi; PrevHAClose - цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi;

- цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi; PrevHAOpen - цена открытия прошлой свечи Heikin-Ashi;

- цена открытия прошлой свечи Heikin-Ashi; MA - скользящая средняя с периодом Signal period и методом расчета Signal Method, основанная на значении HA Difference.

Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Difference





Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Difference в паре с Heikin-Ashi Open