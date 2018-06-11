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haDifference - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Heikin-Ashi Difference рассчитывает и отображает в виде осциллятора разницу между ценами Open и Close свечей Heikin-Ashi с добавлением сигнальной линии. Может использоваться в паре с индикатором haOpen.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Signal period - период расчета сигнальной линии;
- Signal Method - метод расчета сигнальной линии.
Расчет:
HA Difference = (HAClose - HAOpen) / Point
Signal = MA(HA Difference, Period, Method)
где:
HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0
- HAClose - цена закрытия свечи Heikin-Ashi;
- HAOpen - цена открытия свечи Heikin-Ashi;
- PrevHAClose - цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi;
- PrevHAOpen - цена открытия прошлой свечи Heikin-Ashi;
- MA - скользящая средняя с периодом Signal period и методом расчета Signal Method, основанная на значении HA Difference.
Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Difference
Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Difference в паре с Heikin-Ashi Open
haOpen
Индикатор Heikin-Ashi Open.Directional_Breakout
Индикатор направления и остановки движения.