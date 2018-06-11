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haOpen - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Heikin-Ashi Open отображает в отдельном окне графика линии открытия и закрытия свечей Heikin-Ashi.
Пересечения линий индикатора могут являться сигналами на открытие/закрытие позиций. Может использоваться в паре с индикатором haDifference.
Индикатор не имеет настраиваемых параметров.
Расчет:
HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0
где:
- HAClose - цена закрытия свечи Heikin-Ashi;
- HAOpen - цена открытия свечи Heikin-Ashi;
- PrevHAClose - цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi;
- PrevHAOpen - цена открытия прошлой свечи Heikin-Ashi.
Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Open
Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Open в паре с Heikin-Ashi Difference
Directional_Breakout
Индикатор направления и остановки движения.DBB
Индикатор Distance from Bollinger Bands.
haDifference
Индикатор Heikin-Ashi Difference.IDWMA
Индикатор Inverse Distance Weighted Moving Average.