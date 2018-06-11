Индикатор Heikin-Ashi Open отображает в отдельном окне графика линии открытия и закрытия свечей Heikin-Ashi.

Пересечения линий индикатора могут являться сигналами на открытие/закрытие позиций. Может использоваться в паре с индикатором haDifference.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

Расчет: HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0 HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0 где: HAClose - цена закрытия свечи Heikin-Ashi;

- цена закрытия свечи Heikin-Ashi; HAOpen - цена открытия свечи Heikin-Ashi;

- цена открытия свечи Heikin-Ashi; PrevHAClose - цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi;

- цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi; PrevHAOpen - цена открытия прошлой свечи Heikin-Ashi.

Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Open

Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Open в паре с Heikin-Ashi Difference