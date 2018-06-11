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Индикаторы

haOpen - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
1498
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
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Индикатор Heikin-Ashi Open отображает в отдельном окне графика линии открытия и закрытия свечей Heikin-Ashi.

Пересечения линий индикатора могут являться сигналами на открытие/закрытие позиций. Может использоваться в паре с индикатором haDifference.

Индикатор не имеет настраиваемых параметров.

Расчет:

HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0

где:

  • HAClose - цена закрытия свечи Heikin-Ashi;
  • HAOpen - цена открытия свечи Heikin-Ashi;
  • PrevHAClose - цена закрытия прошлой свечи Heikin-Ashi;
  • PrevHAOpen - цена открытия прошлой свечи Heikin-Ashi.

Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Open

Рис.1. Индикатор Heikin-Ashi Open

Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Open в паре с Heikin-Ashi Difference

Рис.2. Индикатор Heikin-Ashi Open в паре с Heikin-Ashi Difference

Directional_Breakout Directional_Breakout

Индикатор направления и остановки движения.

DBB DBB

Индикатор Distance from Bollinger Bands.

haDifference haDifference

Индикатор Heikin-Ashi Difference.

IDWMA IDWMA

Индикатор Inverse Distance Weighted Moving Average.