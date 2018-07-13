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Heikin-Ashi 差值指标计算并作为 Heikin-Ashi 烛条开盘价和收盘价之间差价的振荡器显示，并增加了一条信号线。 它可以和 haOpen 组合。.
它有两个输入参数:
- Signal period - 信号线计算周期;
- Signal Method - 信号线计算方法。
计算:
HA Difference = (HAClose - HAOpen) / Point
Signal = MA(HA Difference, Period, Method)
其中:
HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0 HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0
- HAClose - Heikin-Ashi 烛台收盘价;
- HAOpen - Heikin-Ashi 烛台开盘价;
- PrevHAClose - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的收盘价;
- PrevHAOpen - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的开盘价;
- MA - 基于 HA 差值，按照 Signal period 和 Signal Method 计算出的移动平均值。
图例 1. 指标 Heikin-Ashi 差值
图例 2. 指标 Heikin-Ashi 差值和 Heikin-Ashi 开盘价的组合
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21038
haOpen
Heikin-Ashi 开盘指标。Directional_Breakout
一款走势方向和停止位的指标。