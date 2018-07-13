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haDifference - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1520
等级:
(7)
已发布:
haDiff.mq5 (9.53 KB) 预览
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Heikin-Ashi 差值指标计算并作为 Heikin-Ashi 烛条开盘价和收盘价之间差价的振荡器显示，并增加了一条信号线。 它可以和 haOpen 组合。.

它有两个输入参数:

  • Signal period - 信号线计算周期;
  • Signal Method - 信号线计算方法。

计算:

HA Difference = (HAClose - HAOpen) / Point
Signal = MA(HA Difference, Period, Method)

其中:

HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0
  • HAClose - Heikin-Ashi 烛台收盘价;
  • HAOpen - Heikin-Ashi 烛台开盘价;
  • PrevHAClose - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的收盘价;
  • PrevHAOpen - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的开盘价;
  • MA - 基于 HA 差值，按照 Signal period 和 Signal Method 计算出的移动平均值。

图例 1. 指标 Heikin-Ashi 差值

图例 1. 指标 Heikin-Ashi 差值


图例 2. 指标 Heikin-Ashi 差值和 Heikin-Ashi 开盘价的组合

图例 2. 指标 Heikin-Ashi 差值和 Heikin-Ashi 开盘价的组合

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21038

haOpen haOpen

Heikin-Ashi 开盘指标。

Directional_Breakout Directional_Breakout

一款走势方向和停止位的指标。

IDWMA IDWMA

反转距离加权移动平均线指标。

NMA NMA

肚脐 (Navel) 均线。