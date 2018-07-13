Heikin-Ashi 差值指标计算并作为 Heikin-Ashi 烛条开盘价和收盘价之间差价的振荡器显示，并增加了一条信号线。 它可以和 haOpen 组合。.

它有两个输入参数:

计算:

HA Difference = (HAClose - HAOpen) / Point

Signal = MA(HA Difference, Period, Method)

其中:

HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0 HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0