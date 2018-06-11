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Directional_Breakout - индикатор для MetaTrader 5
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Информационный индикатор. Отображает гистограмму с разными цветами окраски в зависимости от соотношения цен свечей и скользящей средней.
Имеет три настраиваемых параметра:
- MA Period - период расчета МА;
- MA Method - метод расчета МА;
- Applied price - цена расчета.
Расчет:
Если Low > MA:
MA > PrevMA = цвет 1
MA < PrevMA = цвет 2
MA > PrevMA = цвет 1
MA < PrevMA = цвет 2
Если High < MA:
MA < PrevMA = цвет 3
MA > PrevMA = цвет 4
MA < PrevMA = цвет 3
MA > PrevMA = цвет 4
Иначе = цвет 5
где:
MA - скользящая средняя с периодом Period, методом Method, ценой расчета Applied price
PrevMA - скользящая средняя на прошлом баре
PrevMA - скользящая средняя на прошлом баре
haOpen
Индикатор Heikin-Ashi Open.haDifference
Индикатор Heikin-Ashi Difference.