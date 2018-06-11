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Индикаторы

Directional_Breakout - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
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Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2047
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационный индикатор. Отображает гистограмму с разными цветами окраски в зависимости от соотношения цен свечей и скользящей средней.

Имеет три настраиваемых параметра:

  • MA Period - период расчета МА;
  • MA Method - метод расчета МА;
  • Applied price - цена расчета.

Расчет:

Если Low > MA:
MA > PrevMA = цвет 1
MA < PrevMA = цвет 2
Если High < MA:
MA < PrevMA = цвет 3
MA > PrevMA = цвет 4
Иначе = цвет 5

где:

MA - скользящая средняя с периодом Period, методом Method, ценой расчета Applied price
PrevMA - скользящая средняя на прошлом баре

DBB DBB

Индикатор Distance from Bollinger Bands.

BBB BBB

Индикатор Bull And Bear Balance.

haOpen haOpen

Индикатор Heikin-Ashi Open.

haDifference haDifference

Индикатор Heikin-Ashi Difference.