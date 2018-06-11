Информационный индикатор. Отображает гистограмму с разными цветами окраски в зависимости от соотношения цен свечей и скользящей средней.

Имеет три настраиваемых параметра:

MA Period - период расчета МА;

- период расчета МА; MA Method - метод расчета МА;

- метод расчета МА; Applied price - цена расчета.