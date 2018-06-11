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DBB - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор DBB отображает в виде двух линий график дистанции цены от линий индикатора Bollinger Bands.
Возможны два режима отображения:
- В процентах;
- В пунктах цены.
Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:
- BB Period - период расчета Bollinger Bands;
- BB Deviation - отклонение Bollinger Bands;
- Applied price - цена расчета;
- Display mode - режим отображения:
- Percentage - в процентах;
- Price points - в пунктах цены.
Рис.1. Отображение в процентах
Рис.2. Отображение в пунктах цены
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