Индикатор-осциллятор DBB отображает в виде двух линий график дистанции цены от линий индикатора Bollinger Bands.

Возможны два режима отображения:

В процентах; В пунктах цены.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

BB Period - период расчета Bollinger Bands;

- период расчета Bollinger Bands; BB Deviation - отклонение Bollinger Bands;

- отклонение Bollinger Bands; Applied price - цена расчета;

- цена расчета; Display mode - режим отображения: Percentage - в процентах; Price points - в пунктах цены.

- режим отображения:

Рис.1. Отображение в процентах





Рис.2. Отображение в пунктах цены