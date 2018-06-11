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Индикаторы

DBB - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1894
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор DBB отображает в виде двух линий график дистанции цены от линий индикатора Bollinger Bands.

Возможны два режима отображения:

  1. В процентах;
  2. В пунктах цены.

Индикатор имеет четыре настраиваемых параметра:

  • BB Period - период расчета Bollinger Bands;
  • BB Deviation - отклонение Bollinger Bands;
  • Applied price - цена расчета;
  • Display mode - режим отображения:
    • Percentage - в процентах;
    • Price points - в пунктах цены.

Рис.1. Отображение в процентах

Рис.1. Отображение в процентах


Рис.2. Отображение в пунктах цены

Рис.2. Отображение в пунктах цены

BBB BBB

Индикатор Bull And Bear Balance.

AROON AROON

Индикатор "Aroon".

Directional_Breakout Directional_Breakout

Индикатор направления и остановки движения.

haOpen haOpen

Индикатор Heikin-Ashi Open.