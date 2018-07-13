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指标

haOpen - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
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显示:
1623
等级:
(6)
已发布:
haOpen.mq5 (6.73 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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Heikin-Ashi 开盘指标在一个单独窗口中显示 Heikin-Ashi 烛条的开盘和收盘指示线。

指示线的交叉点可用于开/平仓的信号。 它可以与 haDifference 指标一起使用。

该指标没有可配置的选项。

计算:

HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0

其中:

  • HAClose - Heikin-Ashi 烛台收盘价;
  • HAOpen - Heikin-Ashi 烛台开盘价;
  • PrevHAClose - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的收盘价;
  • PrevHAOpen - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的开盘价。

图例 1. 指标 Heikin-Ashi Open

图例 1. 指标 Heikin-Ashi Open

图例 2. Heikin-Ashi 开盘指标与 Heikin-Ashi 差值的组合

图例 2. Heikin-Ashi 开盘指标与 Heikin-Ashi 差值的组合

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21037

Directional_Breakout Directional_Breakout

一款走势方向和停止位的指标。

DBB DBB

自布林带的距离指标。

haDifference haDifference

Heikin-Ashi 差值指标。

IDWMA IDWMA

反转距离加权移动平均线指标。