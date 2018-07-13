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Heikin-Ashi 开盘指标在一个单独窗口中显示 Heikin-Ashi 烛条的开盘和收盘指示线。
指示线的交叉点可用于开/平仓的信号。 它可以与 haDifference 指标一起使用。
该指标没有可配置的选项。
计算:
HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0
HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0
其中:
- HAClose - Heikin-Ashi 烛台收盘价;
- HAOpen - Heikin-Ashi 烛台开盘价;
- PrevHAClose - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的收盘价;
- PrevHAOpen - 前一根 Heikin-Ashi 烛条的开盘价。
图例 1. 指标 Heikin-Ashi Open
图例 2. Heikin-Ashi 开盘指标与 Heikin-Ashi 差值的组合
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21037
Directional_Breakout
一款走势方向和停止位的指标。DBB
自布林带的距离指标。
haDifference
Heikin-Ashi 差值指标。IDWMA
反转距离加权移动平均线指标。