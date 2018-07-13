Heikin-Ashi 开盘指标在一个单独窗口中显示 Heikin-Ashi 烛条的开盘和收盘指示线。

指示线的交叉点可用于开/平仓的信号。 它可以与 haDifference 指标一起使用。

该指标没有可配置的选项。

计算:

HAOpen = (PrevHAOpen + PrevHAClose) / 2.0

HAClose = (Open + High + Low + Close) / 4.0

其中: