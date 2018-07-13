请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
DBB 振荡器显示价格与布林带指标距离的两条线图表。
有两个可供选择的显示选项:
- 百分比;
- 价格点数。
该指标有四个配置参数:
- BB Period - 布林带计算周期;
- BB Deviation - 布林带偏离;
- Applied price - 计算的价格类型;
- Display mode - 显示模式:
- Percentage - 百分比;
- Price points - 点数。
图例 1. 百分比显示
图例 2. 价格点数显示
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21035
FullDump
基于指标 iBands (布林带，BB) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的交易策略。ColorX2MA_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应
Directional_Breakout
一款走势方向和停止位的指标。haOpen
Heikin-Ashi 开盘指标。