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DBB - MetaTrader 5脚本

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DBB 振荡器显示价格与布林带指标距离的两条线图表。

有两个可供选择的显示选项:

  1. 百分比;
  2. 价格点数。

该指标有四个配置参数:

  • BB Period - 布林带计算周期;
  • BB Deviation - 布林带偏离;
  • Applied price - 计算的价格类型;
  • Display mode - 显示模式:
    • Percentage - 百分比;
    • Price points - 点数。

图例 1. 百分比显示

图例 1. 百分比显示


图例 2. 价格点数显示

图例 2. 价格点数显示

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21035

FullDump FullDump

基于指标 iBands (布林带，BB) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的交易策略。

ColorX2MA_x2_cloud_HTF ColorX2MA_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

Directional_Breakout Directional_Breakout

一款走势方向和停止位的指标。

haOpen haOpen

Heikin-Ashi 开盘指标。