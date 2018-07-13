来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1= PERIOD_H1 ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2= PERIOD_H4 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

若要指标运行，指标 ColorX2MA.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 ColorX2MA_x2_cloud_HTF