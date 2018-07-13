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ColorX2MA_x2_cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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ColorX2MA_x2_cloud_HTF.mq5 (21.64 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
ColorX2MA.mq5 (17.45 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

//+-------------------------------------+
//|   指标输入参数                       |
//+-------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//图表时间帧 1
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//图表时间帧 2
//+-------------------------------------+
//|   指标输入参数                       |
//+-------------------------------------+
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //第一条平滑的均化方法
input uint Length1=12; //第一条平滑的深度
input int Phase1=15; //第一条平滑的参数,
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //第二条平滑的均化方法
input uint Length2= 5; //第二条平滑的深度
input int Phase2=15;  //第二条平滑参数,
//---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质;
//---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格类型常数
input int Shift=0; // 水平位移的柱线数
input int PriceShift=0; // 垂直位移点数
//+-------------------------------------+

若要指标运行，指标 ColorX2MA.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

图例 1. 指标 ColorX2MA_x2_cloud_HTF

图例 1. 指标 ColorX2MA_x2_cloud_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21026

Cutler_RSI Cutler_RSI

卡特勒 (Cutler) 的 RSI。

BBB BBB

牛市和熊市平衡指标。

FullDump FullDump

基于指标 iBands (布林带，BB) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的交易策略。

DBB DBB

自布林带的距离指标。