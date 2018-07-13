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ColorX2MA_x2_cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
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来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应
//+-------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame1=PERIOD_H1;//图表时间帧 1 input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame2=PERIOD_H4;//图表时间帧 2 //+-------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_; //第一条平滑的均化方法 input uint Length1=12; //第一条平滑的深度 input int Phase1=15; //第一条平滑的参数, //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期 input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; //第二条平滑的均化方法 input uint Length2= 5; //第二条平滑的深度 input int Phase2=15; //第二条平滑参数, //---- 对于 JJMA 范围在 -100 ... +100 它影响过渡处理的的品质; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速均线周期 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格类型常数 input int Shift=0; // 水平位移的柱线数 input int PriceShift=0; // 垂直位移点数 //+-------------------------------------+
若要指标运行，指标 ColorX2MA.ex5 必须位于 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例 1. 指标 ColorX2MA_x2_cloud_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21026
Cutler_RSI
卡特勒 (Cutler) 的 RSI。BBB
牛市和熊市平衡指标。