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Индикаторы

Trend Envelopes of Averages Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1873
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Trend Envelopes в виде гистограммы.

В этой версии есть дополнительные возможности для сглаживания цен перед расчетом (это позволяет отфильтровать некоторые ложные сигналы).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21025

Fibo Pivots Fibo Pivots

Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.

RSI Candles with Trend Envelopes RSI Candles with Trend Envelopes

Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.

Super Trend Super Trend

Индикатор Super Trend — возможно, один из самых известных в MetaTrader 4. Здесь представлена версия для MetaTrader 5.

Super Trend - Extended Super Trend - Extended

Индикатор Super Trend с дополнительными типами отображения.