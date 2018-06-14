Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.

Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.