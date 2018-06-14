Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trend Envelopes of Averages Histogram - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1873
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Trend Envelopes в виде гистограммы.
В этой версии есть дополнительные возможности для сглаживания цен перед расчетом (это позволяет отфильтровать некоторые ложные сигналы).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/21025
Fibo Pivots
Индикатор точек разворота Фибоначчи может отрисовывать любое количество уровней для любого известного таймфрейма, использующегося в MetaTrader 5.RSI Candles with Trend Envelopes
Свечной RSI ( RSI по ценам High, Low, Open и Close, эти значения отображаются в виде свечей) с добавлением Trend Envelopes.
Super Trend
Индикатор Super Trend — возможно, один из самых известных в MetaTrader 4. Здесь представлена версия для MetaTrader 5.Super Trend - Extended
Индикатор Super Trend с дополнительными типами отображения.