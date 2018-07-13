请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
一款称为卡特勒 (Cutler) RSI 的 RSI 变体版本，基于简单移动平均线，非指数移动平均线。
它有五个输入参数:
- Period - 计算周期;
- Method - 计算方法 (默认为 SMA);
- Applied price - 计算的价格类型;
- Overbought - 超买等级;
- Oversold - 超卖等级。
计算:
卡特勒 RSI = 100.0 - 100.0 / (1 + P/N)
其中:
P = MA(pos, Period, Method) N = MA(neg, Period, Method) pos, neg - MA 的当前值和先前值之间的正负差值
图例 1. SMA 计算方法
图例 2. EMA 计算方法
图例 2. SMMA 计算方法
图例 4. LWMA 计算方法
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21024
ColorX2MA_x2_cloud_HTF
来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应FullDump
基于指标 iBands (布林带，BB) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的交易策略。