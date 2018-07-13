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Cutler_RSI - MetaTrader 5脚本

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Cutler_RSI.mq5 (13.05 KB) 预览
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一款称为卡特勒 (Cutler) RSI 的 RSI 变体版本，基于简单移动平均线，非指数移动平均线。

它有五个输入参数:

  • Period - 计算周期;
  • Method - 计算方法 (默认为 SMA);
  • Applied price - 计算的价格类型;
  • Overbought - 超买等级;
  • Oversold - 超卖等级。

计算:

卡特勒 RSI = 100.0 - 100.0 / (1 + P/N)

其中:

P = MA(pos, Period, Method)
N = MA(neg, Period, Method)
pos, neg - MA 的当前值和先前值之间的正负差值

图例 1. SMA 计算方法

图例 1. SMA 计算方法


图例 2. EMA 计算方法

图例 2. EMA 计算方法


图例 2. SMMA 计算方法

图例 2. SMMA 计算方法


图例 4. LWMA 计算方法

图例 4. LWMA 计算方法

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21024

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牛市和熊市平衡指标。

AROON AROON

Aroon 指标。

ColorX2MA_x2_cloud_HTF ColorX2MA_x2_cloud_HTF

来自两个不同时间帧的 ColorX2MA 指标，指示线之间的区域被云填充，其颜色与行情的趋势方向相对应

FullDump FullDump

基于指标 iBands (布林带，BB) 和 iRSI (相对强弱指数，RSI) 的交易策略。