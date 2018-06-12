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MAMA + FAMA Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA в виде осциллятора.
Он может быть использован тем же способом, что и похожие осцилляторы — давать сигналы на пересечении нулевой линии.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20954
MAMA + FAMA Multi Timeframe
Комбинация адаптивных скользящих средних MAMA и FAMA, выполненная в мультитаймфреймовом варианте.Cutler_RSI
RSI Катлера.
MAMA + FAMA
Индикатор использует комбинацию значений MAMA (MESA-адаптивной скользящей средней) и FAMA (следящей адаптивной скользящей средней) для определения тренда на рынке.EES Hedger
Утилита отслеживает позиции, открываемые вручную или другим советником по текущему символу, и открывает противоположную позицию. Открытие позиций отслеживается в OnTradeTransaction.