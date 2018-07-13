真实作者: Scriptong

指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分。 锤头形烛条以蓝色高亮显示，而 "倒锤" 以红色高亮显示。 如果蜡烛的尾部和收盘价位于烛条的不同一侧，蜡烛会以鲜艳的颜色高亮显示。 如果尾部和价格在同一侧，烛条会以淡颜色显示。

图例 1. 指标 CaudateCandle