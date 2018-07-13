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真实作者: Scriptong
指标高亮显示 "锤子" 或 "倒锤" 类型的尾状烛条，这种烛条的实体位于烛条的上半部分或下半部分。 锤头形烛条以蓝色高亮显示，而 "倒锤" 以红色高亮显示。 如果蜡烛的尾部和收盘价位于烛条的不同一侧，蜡烛会以鲜艳的颜色高亮显示。 如果尾部和价格在同一侧，烛条会以淡颜色显示。
图例 1. 指标 CaudateCandle
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21020
WATR_Candles
WATR 指标实现为一系列烛条。UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF
UltraAbsolutelyNoLagLwma 指标，输入参数中有时间帧选项
Candle_Code
蜡烛代码指标在单独窗口中显示，烛条的 "代码" 是在每根蜡烛的参数比率基础上构建的指示线。AROON
Aroon 指标。