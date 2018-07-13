Exp_BlauTVI_Tm 智能交易系统基于趋势跟踪指标 BlauTVI 的信号 如果指标直方图改变方向，则当柱线收盘时形成信号。

可以在输入参数中指定交易时间，以便在指定的时段间隔内进行交易:

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

操作开始时间提供了两个变量 (钟点和分钟)，而结束时间也提供了两个类似变量。

启用默认设置，智能交易系统可从 0:00 开始交易整个交易时段，而所有持仓在 23:59 平仓。

如果指定的开始时间晚于结束时间，则智能交易系统将在指定时间的第二天平仓。

为了正确编译 EA，指标 BlauTVI.ex5 的编译文件必须位于 终端_数据_目录\MQL5\Indicators 文件夹中。 在编译 EA 时，指标作为资源存储于 EA 的代码中，因此在相关的终端文件夹中不需要它。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 非零点差 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以在 交易算法 下载该函数库的其它版本。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

2016 年 USDJPY H1 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表