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EA

Exp_BlauTVI_Tm - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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Exp_BlauTVI_Tm.mq5 (16.59 KB) 预览
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
TradeAlgorithms.mqh (223.62 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
BlauTVI.mq5 (15.65 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Exp_BlauTVI_Tm 智能交易系统基于趋势跟踪指标 BlauTVI 的信号 如果指标直方图改变方向，则当柱线收盘时形成信号。

可以在输入参数中指定交易时间，以便在指定的时段间隔内进行交易:

input bool   TimeTrade=true;      //允许在指定的时段间隔内交易
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_0;  //交易开始 (钟点)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分钟)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_23;   //交易结束 (钟点)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //交易结束 (分钟)

操作开始时间提供了两个变量 (钟点和分钟)，而结束时间也提供了两个类似变量。

启用默认设置，智能交易系统可从 0:00 开始交易整个交易时段，而所有持仓在 23:59 平仓。

如果指定的开始时间晚于结束时间，则智能交易系统将在指定时间的第二天平仓。

为了正确编译 EA，指标 BlauTVI.ex5 的编译文件必须位于 终端_数据_目录\MQL5\Indicators 文件夹中。 在编译 EA 时，指标作为资源存储于 EA 的代码中，因此在相关的终端文件夹中不需要它。

请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 非零点差 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以在 交易算法 下载该函数库的其它版本。

智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。

图例 1. 图表上的成交示例

图例 1. 图表上的成交示例

2016 年 USDJPY H1 的测试结果:

图例 2. 测试结果图表

图例 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21014

Exp_BlauErgodicMDI_Tm Exp_BlauErgodicMDI_Tm

一款采用 BlauErgodicMDI 振荡器的交易系统，含有严格设置交易时段间隔的选项

ColorX2MA_HTF ColorX2MA_HTF

ColorX2MA 指标，输入参数中有时间帧选项

WAMI_Cloud_HTF WAMI_Cloud_HTF

WAMI 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色

UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF UltraAbsolutelyNoLagLwma_HTF

UltraAbsolutelyNoLagLwma 指标，输入参数中有时间帧选项