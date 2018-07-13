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Exp_BlauErgodicMDI_Tm - MetaTrader 5EA
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一款采用 BlauErgodicMDI 振荡器的交易系统，含有严格设置交易时段间隔的选项。
当直方图改变方向时，在突破零线或当信号线云的颜色改变时，制定交易决策。 以下输入参数用于选择入场算法选项:
input AlgMode Mode=twist; //入场算法
可以在输入参数中指定交易时间，以便在指定的时段间隔内进行交易:
input bool TimeTrade=true; //允许按时段间隔交易 input HOURS StartH=ENUM_HOUR_0; //交易开始 (钟点) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //交易开始 (分钟) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_23; //交易结束 (钟点) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //交易结束 (分钟)
操作开始时间提供了两个变量 (钟点和分钟)，而结束时间也提供了两个类似变量。
启用默认设置，智能交易系统可从 0:00 开始交易整个交易时段，而所有持仓在 23:59 平仓。
如果指定的开始时间晚于结束时间，则智能交易系统将在指定时间的第二天平仓。
为了正确编译 EA，指标 BlauErgodicMDI.ex5 的编译文件必须位于 终端_数据_目录\MQL5\Indicators 文件夹中。 在编译 EA 时，指标作为资源存储于 EA 的代码中，因此在相关的终端文件夹中不需要它。
请注意，TradeAlgorithms.mqh 库文件可令智能交易系统在提供 非零点差 以及 开仓同时 设置止损和止盈的经纪商平台上使用。 您可以在 交易算法 下载该函数库的其它版本。
智能交易系统的默认输入参数已在下面显示的测试中使用。 测试期间没有使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的成交示例
2016 年 AUDUSD H4 的测试结果:
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21013
ColorX2MA 指标，输入参数中有时间帧选项Exp_ColorX2MA_X2
趋势跟踪交易系统 Exp_ColorX2MA_X2 基于两个 ColorX2MA 指标的信号
Exp_BlauTVI_Tm 智能交易系统基于趋势跟踪指标 BlauTVI 的信号WAMI_Cloud_HTF
WAMI 指标允许在其输入参数里改变指标时间帧，并依据趋势方向在振荡器及其信号线之间的空间填充颜色